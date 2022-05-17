https://ria.ru/20220517/vosstanovlenie-1789139591.html
В обстрелянном ВСУ курском селе Алексеевка восстановили мобильную связь
В обстрелянном ВСУ курском селе Алексеевка восстановили мобильную связь - РИА Новости, 17.05.2022
В обстрелянном ВСУ курском селе Алексеевка восстановили мобильную связь
Мобильную связь, газо- и электроснабжение восстановили в обстрелянной со стороны Украины Алексеевке в Курской области, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T23:53
2022-05-17T23:53
2022-05-17T23:55
происшествия
алексеевка
вооруженные силы украины
курская область
роман старовойт
специальная военная операция на украине
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Мобильную связь, газо- и электроснабжение восстановили в обстрелянной со стороны Украины Алексеевке в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Утром во вторник Старовойт сообщил, что в результате обстрела Алексеевки пострадавших нет, но повреждены три частных дома и здание школы. Позже губернатор проинформировал, что незначительные повреждения получила вышка сотовой связи, и пообещал, что аварийная бригада восстановит мобильную связь в скором времени."Есть хорошие новости из пограничной Алексеевки. Полностью восстановили связь, газо- и электроснабжение в обстрелянном селе", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он отметил, что по его поручению в селе были обследованы все жилые и нежилые помещения. Специалисты продолжают ремонт зданий: пострадала школа, три частных дома, хозпостройки. В поселке, по его словам, работают две аварийные бригады. Уже отремонтированы жилой дом и забор. На завтра намечены работы по укладке шифера крыш, замена поврежденных стекол в школе и восстановление кирпичной кладки домов."Ремонтные работы в Алексеевке ведутся постепенно и будут завершены к 21 мая. Все вопросы на моем личном контроле", - подчеркнул Старовойт.
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происшествия, алексеевка, вооруженные силы украины, курская область, роман старовойт
23:53 17.05.2022 (обновлено: 23:55 17.05.2022)
В обстрелянном ВСУ курском селе Алексеевка восстановили мобильную связь
В обстрелянной со стороны Украины Алексеевке восстановили мобильную связь
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости.
Мобильную связь, газо- и электроснабжение восстановили в обстрелянной со стороны Украины Алексеевке в Курской области, сообщил
губернатор региона Роман Старовойт.
Утром во вторник Старовойт сообщил, что в результате обстрела Алексеевки пострадавших нет, но повреждены три частных дома и здание школы. Позже губернатор проинформировал, что незначительные повреждения получила вышка сотовой связи, и пообещал, что аварийная бригада восстановит мобильную связь в скором времени.
"Есть хорошие новости из пограничной Алексеевки
. Полностью восстановили связь, газо- и электроснабжение в обстрелянном селе", - написал Старовойт в своем Telegram
-канале.
Он отметил, что по его поручению в селе были обследованы все жилые и нежилые помещения. Специалисты продолжают ремонт зданий: пострадала школа, три частных дома, хозпостройки. В поселке, по его словам, работают две аварийные бригады. Уже отремонтированы жилой дом и забор. На завтра намечены работы по укладке шифера крыш, замена поврежденных стекол в школе и восстановление кирпичной кладки домов.
"Ремонтные работы в Алексеевке ведутся постепенно и будут завершены к 21 мая. Все вопросы на моем личном контроле", - подчеркнул Старовойт.