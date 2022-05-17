https://ria.ru/20220517/vosstanovlenie-1789100429.html

Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона

Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона - РИА Новости, 17.05.2022

Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона

Системы жизнеобеспечения Херсона и области будут восстанавливаться и реконструироваться, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Херсонской... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T18:29

2022-05-17T18:29

2022-05-17T18:29

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

в мире

владимир сальдо

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ХЕРСОН, 17 мая - РИА Новости. Системы жизнеобеспечения Херсона и области будут восстанавливаться и реконструироваться, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Правительство РФ сейчас задает вопросы, и мы сейчас уже планируем подготовку к летнему и осеннему периоду жизнедеятельности. Все жизнеобеспечение, которое было, – оно будет поддерживаться, и уже есть планы на его реконструкцию и восстановление", – сказал Сальдо.

https://ria.ru/20220517/kherson-1789082855.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, в мире, владимир сальдо