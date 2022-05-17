https://ria.ru/20220517/vosstanovlenie-1789100429.html
Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона
Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона - РИА Новости, 17.05.2022
Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона
Системы жизнеобеспечения Херсона и области будут восстанавливаться и реконструироваться, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Херсонской... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:29
2022-05-17T18:29
2022-05-17T18:29
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
владимир сальдо
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ХЕРСОН, 17 мая - РИА Новости. Системы жизнеобеспечения Херсона и области будут восстанавливаться и реконструироваться, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Правительство РФ сейчас задает вопросы, и мы сейчас уже планируем подготовку к летнему и осеннему периоду жизнедеятельности. Все жизнеобеспечение, которое было, – оно будет поддерживаться, и уже есть планы на его реконструкцию и восстановление", – сказал Сальдо.
https://ria.ru/20220517/kherson-1789082855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, в мире, владимир сальдо
Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона
Глава Херсонской области Сальдо: системы жизнеобеспечения региона будут реконструированы