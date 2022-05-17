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Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/vosstanovlenie-1789100429.html
Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона
Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона - РИА Новости, 17.05.2022
Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона
Системы жизнеобеспечения Херсона и области будут восстанавливаться и реконструироваться, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Херсонской... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:29
2022-05-17T18:29
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
владимир сальдо
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ХЕРСОН, 17 мая - РИА Новости. Системы жизнеобеспечения Херсона и области будут восстанавливаться и реконструироваться, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Правительство РФ сейчас задает вопросы, и мы сейчас уже планируем подготовку к летнему и осеннему периоду жизнедеятельности. Все жизнеобеспечение, которое было, – оно будет поддерживаться, и уже есть планы на его реконструкцию и восстановление", – сказал Сальдо.
https://ria.ru/20220517/kherson-1789082855.html
россия
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россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, в мире, владимир сальдо
18:29 17.05.2022
 
Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона

Глава Херсонской области Сальдо: системы жизнеобеспечения региона будут реконструированы

© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
Новая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
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ХЕРСОН, 17 мая - РИА Новости. Системы жизнеобеспечения Херсона и области будут восстанавливаться и реконструироваться, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Правительство РФ сейчас задает вопросы, и мы сейчас уже планируем подготовку к летнему и осеннему периоду жизнедеятельности. Все жизнеобеспечение, которое было, – оно будет поддерживаться, и уже есть планы на его реконструкцию и восстановление", – сказал Сальдо.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 17:29
Херсон займет достойное место в российской семье, считает Хуснуллин
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир Сальдо
 
 
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