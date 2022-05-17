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Глава Минобороны Австрии рассказала о поставках вооружения на Украину - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/vooruzhenie-1788950035.html
Глава Минобороны Австрии рассказала о поставках вооружения на Украину
Глава Минобороны Австрии рассказала о поставках вооружения на Украину - РИА Новости, 17.05.2022
Глава Минобороны Австрии рассказала о поставках вооружения на Украину
Как нейтральное государство, Австрия может поставлять Украине только нелетальное вооружение, например, защитное оборудование, это происходит, заявила... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:29
2022-05-17T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
австрия
украина
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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Как нейтральное государство, Австрия может поставлять Украине только нелетальное вооружение, например, защитное оборудование, это происходит, заявила журналистам в Брюсселе глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер."Как нейтральное государство, мы можем поставлять только нелетальное вооружение. Это мы уже сделали, прежде всего, это защитное оборудование, сейчас оценивается (поставка) медоборудование", - сказала министр, добавив, что в Вене исходят из того, чтобы выделенных ранее средств в бюджете "должно хватить" на данную программу, увеличение ассигнования не требуется.
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в мире, австрия, украина
10:29 17.05.2022 (обновлено: 10:42 17.05.2022)
 
Глава Минобороны Австрии рассказала о поставках вооружения на Украину

Глава Минобороны Австрии сообщила о поставках нелетального вооружения на Украину

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Как нейтральное государство, Австрия может поставлять Украине только нелетальное вооружение, например, защитное оборудование, это происходит, заявила журналистам в Брюсселе глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер.
"Как нейтральное государство, мы можем поставлять только нелетальное вооружение. Это мы уже сделали, прежде всего, это защитное оборудование, сейчас оценивается (поставка) медоборудование", - сказала министр, добавив, что в Вене исходят из того, чтобы выделенных ранее средств в бюджете "должно хватить" на данную программу, увеличение ассигнования не требуется.
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