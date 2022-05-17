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Глава Минобороны Австрии рассказала о поставках вооружения на Украину

Глава Минобороны Австрии рассказала о поставках вооружения на Украину - РИА Новости, 17.05.2022

Глава Минобороны Австрии рассказала о поставках вооружения на Украину

Как нейтральное государство, Австрия может поставлять Украине только нелетальное вооружение, например, защитное оборудование, это происходит, заявила... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:29

2022-05-17T10:29

2022-05-17T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

австрия

украина

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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Как нейтральное государство, Австрия может поставлять Украине только нелетальное вооружение, например, защитное оборудование, это происходит, заявила журналистам в Брюсселе глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер."Как нейтральное государство, мы можем поставлять только нелетальное вооружение. Это мы уже сделали, прежде всего, это защитное оборудование, сейчас оценивается (поставка) медоборудование", - сказала министр, добавив, что в Вене исходят из того, чтобы выделенных ранее средств в бюджете "должно хватить" на данную программу, увеличение ассигнования не требуется.

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, украина