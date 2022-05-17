https://ria.ru/20220517/vologodchina-1788991361.html

На Вологодчине за весенний период произошло около сотни возгораний травы

На Вологодчине за весенний период произошло около сотни возгораний травы - РИА Новости, 17.05.2022

На Вологодчине за весенний период произошло около сотни возгораний травы

В Вологодской области с начала пожароопасного сезона, объявленного 25 апреля, произошло около ста возгораний травы и один лесной пожар, все – по причине... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:25

2022-05-17T12:25

2022-05-17T12:25

вологодская область

вытегорский район

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ВОЛОГДА, 17 мая – РИА Новости. В Вологодской области с начала пожароопасного сезона, объявленного 25 апреля, произошло около ста возгораний травы и один лесной пожар, все – по причине неосторожного обращения с огнем, сообщил начальник департамента лесного комплекса области Роман Марков."Первый лесной пожар произошел 16 мая в Вытегорском районе, несмотря на сырую дождливую погоду. Площадь пожара небольшая, силами местного лесничества пожар потушен", - сказал Марков в прямом эфире "Поокаем в сети" в соцсети "ВКонтакте"Он добавил, что в весенний период большую опасность представляют палы сухой травы, которых с 25 апреля произошло около сотни на общей площади более 100 гектаров. "Скорость распространения огня по траве где-то 5 километров в час, при ветре – выше. Причина возгорания травы – только человеческий фактор", - объяснил начальник лесного департамента.С 25 апреля до начала октября в Вологодской области объявлен пожароопасный сезон, при котором запрещено разводить открытый огонь, поджигать траву, оставлять не потушенные окурки и осколки стекла. Штрафы для граждан за нарушения составляют от 1,5 до 3 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220505/monitoring-1787062493.html

вытегорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вытегорский район