Рейтинг@Mail.ru
На Вологодчине за весенний период произошло около сотни возгораний травы - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20220517/vologodchina-1788991361.html
На Вологодчине за весенний период произошло около сотни возгораний травы
На Вологодчине за весенний период произошло около сотни возгораний травы - РИА Новости, 17.05.2022
На Вологодчине за весенний период произошло около сотни возгораний травы
В Вологодской области с начала пожароопасного сезона, объявленного 25 апреля, произошло около ста возгораний травы и один лесной пожар, все – по причине... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:25
2022-05-17T12:25
вологодская область
вытегорский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105901/35/1059013548_0:248:2762:1802_1920x0_80_0_0_a6417f055453a1aa838eb74dcba22df4.jpg
ВОЛОГДА, 17 мая – РИА Новости. В Вологодской области с начала пожароопасного сезона, объявленного 25 апреля, произошло около ста возгораний травы и один лесной пожар, все – по причине неосторожного обращения с огнем, сообщил начальник департамента лесного комплекса области Роман Марков."Первый лесной пожар произошел 16 мая в Вытегорском районе, несмотря на сырую дождливую погоду. Площадь пожара небольшая, силами местного лесничества пожар потушен", - сказал Марков в прямом эфире "Поокаем в сети" в соцсети "ВКонтакте"Он добавил, что в весенний период большую опасность представляют палы сухой травы, которых с 25 апреля произошло около сотни на общей площади более 100 гектаров. "Скорость распространения огня по траве где-то 5 километров в час, при ветре – выше. Причина возгорания травы – только человеческий фактор", - объяснил начальник лесного департамента.С 25 апреля до начала октября в Вологодской области объявлен пожароопасный сезон, при котором запрещено разводить открытый огонь, поджигать траву, оставлять не потушенные окурки и осколки стекла. Штрафы для граждан за нарушения составляют от 1,5 до 3 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220505/monitoring-1787062493.html
вытегорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105901/35/1059013548_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_e7ecb9617767e4af33db87234a3465b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вытегорский район
12:25 17.05.2022
 

На Вологодчине за весенний период произошло около сотни возгораний травы

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСжигание сухой травы
Сжигание сухой травы - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Сжигание сухой травы
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 17 мая – РИА Новости. В Вологодской области с начала пожароопасного сезона, объявленного 25 апреля, произошло около ста возгораний травы и один лесной пожар, все – по причине неосторожного обращения с огнем, сообщил начальник департамента лесного комплекса области Роман Марков.
"Первый лесной пожар произошел 16 мая в Вытегорском районе, несмотря на сырую дождливую погоду. Площадь пожара небольшая, силами местного лесничества пожар потушен", - сказал Марков в прямом эфире "Поокаем в сети" в соцсети "ВКонтакте"
В Вологодской области устанавливают камеры видеонаблюдения за лесными пожарами - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 17:45Вологодская область
На Вологодчине монтируют камеры для противопожарного мониторинга в лесах
Он добавил, что в весенний период большую опасность представляют палы сухой травы, которых с 25 апреля произошло около сотни на общей площади более 100 гектаров. "Скорость распространения огня по траве где-то 5 километров в час, при ветре – выше. Причина возгорания травы – только человеческий фактор", - объяснил начальник лесного департамента.
С 25 апреля до начала октября в Вологодской области объявлен пожароопасный сезон, при котором запрещено разводить открытый огонь, поджигать траву, оставлять не потушенные окурки и осколки стекла. Штрафы для граждан за нарушения составляют от 1,5 до 3 тысяч рублей.
 
Вологодская областьВытегорский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала