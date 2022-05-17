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"Поросята из Евросоюза": Володин оценил идею вывезти с Украины зерно - РИА Новости, 17.05.2022
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"Поросята из Евросоюза": Володин оценил идею вывезти с Украины зерно
"Поросята из Евросоюза": Володин оценил идею вывезти с Украины зерно - РИА Новости, 17.05.2022
"Поросята из Евросоюза": Володин оценил идею вывезти с Украины зерно
Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T08:44
2022-05-17T08:44
политика
вячеслав володин
украина
жозеп боррель
европа
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале."Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся. Кроме роста цен на энергоносители, к концу года добавятся ещё проблемы с продовольствием, списать которые на Россию не получится. Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена", - написал он.Спикер прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Евросоюза Украине в опустошении её хранилищ зерна, чтобы освободить место для нового урожая."Хотят вывезти его в Европу, используя морской путь. Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь", - написал Володин.Он также отметил, что жители Украины окажутся без запасов зерна, а до будущего урожая нужно еще дожить, что усложняется отсутствием дизельного топлива и бензина для проведения посевных работ."В результате подобных циничных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы. Желание получить из России калийные удобрения (своих у них нет) - это опять о себе. Наша страна всегда выступает за взаимовыгодное сотрудничество, более того - развитие его", - также добавил Володин.
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политика, вячеслав володин, украина, жозеп боррель, европа
08:44 17.05.2022
 
"Поросята из Евросоюза": Володин оценил идею вывезти с Украины зерно

Спикер Госдумы Володин раскритиковал идею Борреля вывезти с Украины зерно в Европу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
"Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся. Кроме роста цен на энергоносители, к концу года добавятся ещё проблемы с продовольствием, списать которые на Россию не получится. Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена", - написал он.
Спикер прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Евросоюза Украине в опустошении её хранилищ зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
"Хотят вывезти его в Европу, используя морской путь. Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь", - написал Володин.
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Он также отметил, что жители Украины окажутся без запасов зерна, а до будущего урожая нужно еще дожить, что усложняется отсутствием дизельного топлива и бензина для проведения посевных работ.
"В результате подобных циничных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы. Желание получить из России калийные удобрения (своих у них нет) - это опять о себе. Наша страна всегда выступает за взаимовыгодное сотрудничество, более того - развитие его", - также добавил Володин.
 
ПолитикаВячеслав ВолодинУкраинаЖозеп БоррельЕвропа
 
 
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