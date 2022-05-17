https://ria.ru/20220517/volodin-1788932974.html

"Поросята из Евросоюза": Володин оценил идею вывезти с Украины зерно

"Поросята из Евросоюза": Володин оценил идею вывезти с Украины зерно - РИА Новости, 17.05.2022

"Поросята из Евросоюза": Володин оценил идею вывезти с Украины зерно

Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T08:44

2022-05-17T08:44

2022-05-17T08:44

политика

вячеслав володин

украина

жозеп боррель

европа

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале."Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся. Кроме роста цен на энергоносители, к концу года добавятся ещё проблемы с продовольствием, списать которые на Россию не получится. Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена", - написал он.Спикер прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Евросоюза Украине в опустошении её хранилищ зерна, чтобы освободить место для нового урожая."Хотят вывезти его в Европу, используя морской путь. Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь", - написал Володин.Он также отметил, что жители Украины окажутся без запасов зерна, а до будущего урожая нужно еще дожить, что усложняется отсутствием дизельного топлива и бензина для проведения посевных работ."В результате подобных циничных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы. Желание получить из России калийные удобрения (своих у них нет) - это опять о себе. Наша страна всегда выступает за взаимовыгодное сотрудничество, более того - развитие его", - также добавил Володин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, вячеслав володин, украина, жозеп боррель, европа