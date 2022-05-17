https://ria.ru/20220517/vizit-1788964345.html

В Кремле опровергли сообщения о подготовке визита Путина в Турцию

В Кремле опровергли сообщения о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 17.05.2022

В Кремле опровергли сообщения о подготовке визита Путина в Турцию

Подготовка визита Владимира Путина в Турцию не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:09

2022-05-17T11:09

2022-05-17T15:20

владимир путин

турция

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Подготовка визита Владимира Путина в Турцию не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Вместе с тем Песков отметил, что "все быстро развивается", поэтому ничего нельзя исключать.Ранее газета Yeni Şafak сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина на деловую встречу на высоком уровне, которая состоится "в ближайшие дни".

https://ria.ru/20220517/turtsiya-1788953513.html

турция

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, турция, политика, дмитрий песков