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В Кремле опровергли сообщения о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 17.05.2022
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В Кремле опровергли сообщения о подготовке визита Путина в Турцию
В Кремле опровергли сообщения о подготовке визита Путина в Турцию - РИА Новости, 17.05.2022
В Кремле опровергли сообщения о подготовке визита Путина в Турцию
Подготовка визита Владимира Путина в Турцию не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:09
2022-05-17T15:20
владимир путин
турция
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Подготовка визита Владимира Путина в Турцию не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Вместе с тем Песков отметил, что "все быстро развивается", поэтому ничего нельзя исключать.Ранее газета Yeni Şafak сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина на деловую встречу на высоком уровне, которая состоится "в ближайшие дни".
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владимир путин, турция, политика, дмитрий песков
11:09 17.05.2022 (обновлено: 15:20 17.05.2022)
 
В Кремле опровергли сообщения о подготовке визита Путина в Турцию

Песков опроверг сообщения о подготовке визита Путина в Турцию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Подготовка визита Владимира Путина в Турцию не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не располагаю такой информацией. Насколько я знаю, в ближайшие дни визит Путина в Анкару не готовится, <…> в ближайшие недели тоже", — пояснил он.

Вместе с тем Песков отметил, что "все быстро развивается", поэтому ничего нельзя исключать.
Ранее газета Yeni Şafak сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина на деловую встречу на высоком уровне, которая состоится "в ближайшие дни".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Турции пригрозили "изгнанием" из НАТО за препятствование расширению альянса
 
Владимир ПутинТурцияПолитикаДмитрий Песков
 
 
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