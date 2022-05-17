https://ria.ru/20220517/vezd-1788949600.html
МВД разрешило въезд в Россию трем тысячам граждан Украины, ДНР и ЛНР
МВД разрешило въезд в Россию трем тысячам граждан Украины, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.05.2022
МВД разрешило въезд в Россию трем тысячам граждан Украины, ДНР и ЛНР
МВД России сняло ограничения на въезд в отношении более трех тысяч граждан Украины, ДНР и ЛНР, допустивших два и более незначительных административных... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:27
2022-05-17T10:27
2022-05-17T10:27
общество
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. МВД России сняло ограничения на въезд в отношении более трех тысяч граждан Украины, ДНР и ЛНР, допустивших два и более незначительных административных правонарушения, либо затянувших со сроком пребывания в РФ, сообщается на сайте МВД Медиа."МВД России принято решение о снятии ограничений на въезд на территорию России в отношении более 3000 граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, допустивших два и более административных правонарушения незначительного характера, либо нарушивших срок пребывания на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обращении по вопросу продления срока временного пребывания на территории страны, постановки на миграционный учет по месту пребывания или оформления разрешительных документов на проживание они не будут привлекаться к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ. В ведомстве добавили, что для урегулирования своего положения они могут обратиться в территориальные органы МВД России.
https://ria.ru/20220317/ogranicheniya-1778740294.html
россия
украина
луганская народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МВД разрешило въезд в Россию трем тысячам граждан Украины, ДНР и ЛНР
МВД разрешило въезд трем тысячам граждан Украины, ДНР и ЛНР с административными статьями