https://ria.ru/20220517/velikobritaniya-1789066188.html

"Удар по НАТО". Назван способ парализовать ядерный щит Великобритании

"Удар по НАТО". Назван способ парализовать ядерный щит Великобритании - РИА Новости, 17.05.2022

"Удар по НАТО". Назван способ парализовать ядерный щит Великобритании

Выход Шотландии из состава Великобритании парализует ядерный щит Лондона на десять лет, пишет обозреватель The National Interest Азим Ибрагим. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:27

2022-05-17T16:27

2022-05-17T18:22

в мире

борис джонсон

никола стерджен

шотландия

англия

нато

великобритания

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выход Шотландии из состава Великобритании парализует ядерный щит Лондона на десять лет, пишет обозреватель The National Interest Азим Ибрагим.Как отмечает автор, вся инфраструктура атомных подводных лодок Соединенного Королевства расположена на севере острова. Если Шотландия решит стать самостоятельным государством, ей придется закрыть военные базы с ядерным оружием, а для его перемещения на территорию Англии потребуется много времени и финансов.При таких обстоятельствах Лондон временно лишится самого мощного оружия в своем арсенале, а НАТО получит огромную брешь в обороне на многие годы, пояснил Ибрагим. По его словам, США и американцы должны учитывать этот существенный нюанс во время визита первого министра Шотландии Николы Стерджен в Вашингтон на этой неделе.Стерджен заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что не допустит повторного плебисцита, так как народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Для проведения нового голосования Эдинбургу потребуется одобрение центральных властей.

https://ria.ru/20220516/nato-1788903548.html

https://ria.ru/20220507/nato-1787407846.html

шотландия

англия

великобритания

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Игорь Тоноян

в мире, борис джонсон, никола стерджен, шотландия, англия, нато, великобритания