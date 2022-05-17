16:27 17.05.2022 (обновлено: 18:22 17.05.2022)
"Удар по НАТО". Назван способ парализовать ядерный щит Великобритании
NI: выход Шотландии из состава Британии парализует ее ядерный щит на десять лет
Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выход Шотландии из состава Великобритании парализует ядерный щит Лондона на десять лет, пишет обозреватель The National Interest Азим Ибрагим.
Как отмечает автор, вся инфраструктура атомных подводных лодок Соединенного Королевства расположена на севере острова. Если Шотландия решит стать самостоятельным государством, ей придется закрыть военные базы с ядерным оружием, а для его перемещения на территорию Англии потребуется много времени и финансов.
При таких обстоятельствах Лондон временно лишится самого мощного оружия в своем арсенале, а НАТО получит огромную брешь в обороне на многие годы, пояснил Ибрагим. По его словам, США и американцы должны учитывать этот существенный нюанс во время визита первого министра Шотландии Николы Стерджен в Вашингтон на этой неделе.
"На кон поставлены более важные вещи, чем просто желание Шотландской национальной партии (SNP) вывести автономию из состава Великобритании", — подытожил журналист.
Стерджен заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2020-2021 годах. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что не допустит повторного плебисцита, так как народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Для проведения нового голосования Эдинбургу потребуется одобрение центральных властей.