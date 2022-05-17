https://ria.ru/20220517/vaktsinatsiya-1789126740.html

КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от COVID-19, заявили в ВОЗ

КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от COVID-19, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 17.05.2022

КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от COVID-19, заявили в ВОЗ

КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от коронавируса, если не заняться борьбой с ним, есть риск его быстрого распространения, заявил на брифинге... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:58

2022-05-17T20:58

2022-05-17T20:58

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

коронавирус covid-19

кндр (северная корея)

стефан дюжаррик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_0:192:2790:1761_1920x0_80_0_0_407359ef58abc2975a37f2d6fd25be51.jpg

ООН, 17 мая – РИА Новости. КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от коронавируса, если не заняться борьбой с ним, есть риск его быстрого распространения, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее КНДР впервые с начала пандемии коронавируса сообщила об обнаружении в стране заболевших COVID-19. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, кндр (северная корея), стефан дюжаррик