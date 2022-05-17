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КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от COVID-19, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 17.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220517/vaktsinatsiya-1789126740.html
КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от COVID-19, заявили в ВОЗ
КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от COVID-19, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 17.05.2022
КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от COVID-19, заявили в ВОЗ
КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от коронавируса, если не заняться борьбой с ним, есть риск его быстрого распространения, заявил на брифинге... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:58
2022-05-17T20:58
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
коронавирус covid-19
кндр (северная корея)
стефан дюжаррик
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ООН, 17 мая – РИА Новости. КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от коронавируса, если не заняться борьбой с ним, есть риск его быстрого распространения, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее КНДР впервые с начала пандемии коронавируса сообщила об обнаружении в стране заболевших COVID-19. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
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в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, кндр (северная корея), стефан дюжаррик
20:58 17.05.2022
 
КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от COVID-19, заявили в ВОЗ

В ВОЗ сообщили об отсутствии усилий по вакцинации от COVID-19 со стороны КНДР

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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ООН, 17 мая – РИА Новости. КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от коронавируса, если не заняться борьбой с ним, есть риск его быстрого распространения, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Они не запустили никаких усилий по вакцинации. Есть риск быстрого распространения вируса, если этим не начнут заниматься очень оперативно", - сказал Дюжаррик.
Ранее КНДР впервые с начала пандемии коронавируса сообщила об обнаружении в стране заболевших COVID-19. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
 
Распространение коронавирусаВ миреЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19КНДР (Северная Корея)Стефан Дюжаррик
 
 
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