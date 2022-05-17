https://ria.ru/20220517/vaktsinatsiya-1789126740.html
КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от COVID-19, заявили в ВОЗ
КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от COVID-19, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 17.05.2022
КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от COVID-19, заявили в ВОЗ
КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от коронавируса, если не заняться борьбой с ним, есть риск его быстрого распространения, заявил на брифинге... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:58
2022-05-17T20:58
2022-05-17T20:58
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
коронавирус covid-19
кндр (северная корея)
стефан дюжаррик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_0:192:2790:1761_1920x0_80_0_0_407359ef58abc2975a37f2d6fd25be51.jpg
ООН, 17 мая – РИА Новости. КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от коронавируса, если не заняться борьбой с ним, есть риск его быстрого распространения, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее КНДР впервые с начала пандемии коронавируса сообщила об обнаружении в стране заболевших COVID-19. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_67:0:2547:1860_1920x0_80_0_0_f13e6c64a2252023b0b20b4f515d75a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, кндр (северная корея), стефан дюжаррик
КНДР не предприняла никаких усилий по вакцинации от COVID-19, заявили в ВОЗ
В ВОЗ сообщили об отсутствии усилий по вакцинации от COVID-19 со стороны КНДР