https://ria.ru/20220517/ukraina-1789088169.html
Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС России на Украине
Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС России на Украине - РИА Новости, 17.05.2022
Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС России на Украине
Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС РФ на Украине, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:47
2022-05-17T17:47
2022-05-17T17:50
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС РФ на Украине, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки."Формируемые из них специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а теперь еще и на Украине", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220517/naemniki-1789086794.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, украина, в мире, россия
17:47 17.05.2022 (обновлено: 17:50 17.05.2022)
Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС России на Украине
СВР: спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против российских военных на Украине