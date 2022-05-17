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Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС России на Украине - РИА Новости, 17.05.2022
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Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС России на Украине
Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС России на Украине - РИА Новости, 17.05.2022
Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС России на Украине
Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС РФ на Украине, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:47
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вооруженные силы рф
украина
в мире
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС РФ на Украине, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки."Формируемые из них специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а теперь еще и на Украине", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы рф, украина, в мире, россия
17:47 17.05.2022 (обновлено: 17:50 17.05.2022)
 
Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС России на Украине

СВР: спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против российских военных на Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС РФ на Украине, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки.
"Формируемые из них специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а теперь еще и на Украине", - говорится в сообщении.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17:43
США привлекают членов ИГ* к боевым действиям на Украине, сообщили в СВР
 
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