https://ria.ru/20220517/ukraina-1789088169.html

Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС России на Украине

Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС России на Украине - РИА Новости, 17.05.2022

Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС России на Украине

Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС РФ на Украине, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:47

2022-05-17T17:47

2022-05-17T17:50

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украина

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россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спецотряды джихадистов нацеливаются на диверсии против ВС РФ на Украине, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки."Формируемые из них специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а теперь еще и на Украине", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220517/naemniki-1789086794.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, украина, в мире, россия