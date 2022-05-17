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Главы МИД Нидерландов и Украины обсудили поставки оружия Киеву - РИА Новости, 17.05.2022
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Главы МИД Нидерландов и Украины обсудили поставки оружия Киеву
Главы МИД Нидерландов и Украины обсудили поставки оружия Киеву - РИА Новости, 17.05.2022
Главы МИД Нидерландов и Украины обсудили поставки оружия Киеву
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, прибывший во вторник в Гаагу, обсудили поставки оружия Киеву и санкции против РФ,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:27
2022-05-17T17:27
в мире
марк рютте
владимир путин
нидерланды
россия
дмитрий кулеба
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АМСТЕРДАМ, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, прибывший во вторник в Гаагу, обсудили поставки оружия Киеву и санкции против РФ, говорится в сообщении голландского внешнеполитического ведомства.Министр иностранных дел Украины прибыл с рабочим визитом в Гаагу во вторник."Кулеба обсудил со своим голландским коллегой Хукстрой текущую ситуацию на Украине и поддержку, которую оказывают Нидерланды Украине, а именно - санкциями против России, поставками оружия, гуманитарной и финансовой помощью", - сообщили в голландском МИД во вторник.Дипломаты также обсудили тему судебного преследования россиян, подозреваемых в совершении военных преступлений в ходе военного конфликта на Украине.Отмечается, что Кулеба далее встретится с премьером Нидерландов Марком Рютте, с министром обороны, министром финансов и другими министрами.Ранее голландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды намерены поставить Украине пять самоходных артиллерийских установок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/oruzhie-1788816115.html
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в мире, марк рютте, владимир путин, нидерланды, россия, дмитрий кулеба
17:27 17.05.2022
 
Главы МИД Нидерландов и Украины обсудили поставки оружия Киеву

Глава МИД Нидерландов Хукстра обсудил с Кулебой поставки оружия Киеву

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
АМСТЕРДАМ, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, прибывший во вторник в Гаагу, обсудили поставки оружия Киеву и санкции против РФ, говорится в сообщении голландского внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел Украины прибыл с рабочим визитом в Гаагу во вторник.
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"Кулеба обсудил со своим голландским коллегой Хукстрой текущую ситуацию на Украине и поддержку, которую оказывают Нидерланды Украине, а именно - санкциями против России, поставками оружия, гуманитарной и финансовой помощью", - сообщили в голландском МИД во вторник.
Дипломаты также обсудили тему судебного преследования россиян, подозреваемых в совершении военных преступлений в ходе военного конфликта на Украине.
Отмечается, что Кулеба далее встретится с премьером Нидерландов Марком Рютте, с министром обороны, министром финансов и другими министрами.
Ранее голландский министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды намерены поставить Украине пять самоходных артиллерийских установок.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреМарк РюттеВладимир ПутинНидерландыРоссияДмитрий Кулеба
 
 
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