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МУС направил на Украину крупнейшую в своей истории миссию - РИА Новости, 17.05.2022
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МУС направил на Украину крупнейшую в своей истории миссию
МУС направил на Украину крупнейшую в своей истории миссию - РИА Новости, 17.05.2022
МУС направил на Украину крупнейшую в своей истории миссию
Международный уголовный суд (МУС) ООН во вторник направил на Украину 42 сотрудника для расследования военных преступлений и преступлений против человечности,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:38
2022-05-17T16:38
в мире
мария захарова
украина
россия
донбасс
международный уголовный суд
европейский суд по правам человека (еспч)
евросоюз
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) ООН во вторник направил на Украину 42 сотрудника для расследования военных преступлений и преступлений против человечности, заявил прокурор Карим Хан.В число откомандированных сотрудников входят следователи, криминальные эксперты и вспомогательный персонал."Это крупнейшая миссия специалистов моего офиса с момента его основания", - цитирует заявление Хана агентство Франс Пресс. МУС официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
https://ria.ru/20220428/prokuror-1785851432.html
https://ria.ru/20220429/kaddafi-1786053391.html
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в мире, мария захарова, украина, россия, донбасс, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч), евросоюз
16:38 17.05.2022
 
МУС направил на Украину крупнейшую в своей истории миссию

Прокурор Хан заявил, что МУС направил на Украину крупнейшую в своей истории миссию

© AP Photo / Mike CorderЗдание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Mike Corder
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) ООН во вторник направил на Украину 42 сотрудника для расследования военных преступлений и преступлений против человечности, заявил прокурор Карим Хан.
В число откомандированных сотрудников входят следователи, криминальные эксперты и вспомогательный персонал.
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Прокурор МУС заверил, что не занимает ни сторону Украины, ни сторону России
"Это крупнейшая миссия специалистов моего офиса с момента его основания", - цитирует заявление Хана агентство Франс Пресс. МУС официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.
Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.
При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".
Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.
По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
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