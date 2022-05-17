https://ria.ru/20220517/ukraina-1789069550.html

МУС направил на Украину крупнейшую в своей истории миссию

МУС направил на Украину крупнейшую в своей истории миссию - РИА Новости, 17.05.2022

МУС направил на Украину крупнейшую в своей истории миссию

Международный уголовный суд (МУС) ООН во вторник направил на Украину 42 сотрудника для расследования военных преступлений и преступлений против человечности,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:38

2022-05-17T16:38

2022-05-17T16:38

в мире

мария захарова

украина

россия

донбасс

международный уголовный суд

европейский суд по правам человека (еспч)

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148149/27/1481492705_0:365:4896:3119_1920x0_80_0_0_5ae15e0928c4f3db734e8b7281d5a15f.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) ООН во вторник направил на Украину 42 сотрудника для расследования военных преступлений и преступлений против человечности, заявил прокурор Карим Хан.В число откомандированных сотрудников входят следователи, криминальные эксперты и вспомогательный персонал."Это крупнейшая миссия специалистов моего офиса с момента его основания", - цитирует заявление Хана агентство Франс Пресс. МУС официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.При этом в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что последние действия прокурора Хана демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.

https://ria.ru/20220428/prokuror-1785851432.html

https://ria.ru/20220429/kaddafi-1786053391.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мария захарова, украина, россия, донбасс, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч), евросоюз