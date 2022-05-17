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Глава Курчатовского института прокомментировал опыты в больнице на Украине - РИА Новости, 17.05.2022
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Глава Курчатовского института прокомментировал опыты в больнице на Украине
Глава Курчатовского института прокомментировал опыты в больнице на Украине - РИА Новости, 17.05.2022
Глава Курчатовского института прокомментировал опыты в больнице на Украине
Опыты, которые американцы вели на пациентах областной клинической психиатрической больнице в Мерефе Харьковской области, стали продолжением практики... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T16:29
2022-05-17T16:29
в мире
игорь кириллов
мария захарова
россия
украина
сша
министерство обороны сша
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Опыты, которые американцы вели на пациентах областной клинической психиатрической больнице в Мерефе Харьковской области, стали продолжением практики бесчеловечных экспериментов по использованию биологического оружия, которые 80 лет назад ставили на живых людях сотрудники японского отряда №731, заявил журналистам президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук."Японцы, отряд 731, абсолютно бесчеловечным образом занимались опытами. Это сегодня повторили", - сказал Ковальчук. Он напомнил, что руководителей отряда №731 после Второй мировой войны укрыли у себя США."Опыты в Мерефе под Харьковом - в психиатрической больнице, на детях. Американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, не задумываясь ни о чем. Поэтому ничего не стоит (им) использовать нас, славян, как биоматериал для опытов. А на самом деле - это не опыты, а тренировка в использовании будущего биологического оружия", - сказал Ковальчук.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.С 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории города Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах клинической психиатрической больницы №3, говорил Игорь Кириллов. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом возраста, национальности и иммунного статуса, на этот счет имеются показания свидетелей. Российские следователи изучат сведения об испытаниях биопрепаратов, которые американцы вели на пациентах психбольницы в Мерефе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В отряде №731 Квантунской армии разрабатывалось и испытывалось на людях бактериологическое оружие. Там велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда №731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч.Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда №731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР.
https://ria.ru/20220417/biolaboratorii-1783801453.html
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в мире, игорь кириллов, мария захарова, россия, украина, сша, министерство обороны сша, следственный комитет россии (ск рф)
16:29 17.05.2022
 
Глава Курчатовского института прокомментировал опыты в больнице на Украине

В Курчатовском институте опыты США в больнице на Украине сравнили со зверствами отряда 731

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкПрезидент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Опыты, которые американцы вели на пациентах областной клинической психиатрической больнице в Мерефе Харьковской области, стали продолжением практики бесчеловечных экспериментов по использованию биологического оружия, которые 80 лет назад ставили на живых людях сотрудники японского отряда №731, заявил журналистам президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"Японцы, отряд 731, абсолютно бесчеловечным образом занимались опытами. Это сегодня повторили", - сказал Ковальчук. Он напомнил, что руководителей отряда №731 после Второй мировой войны укрыли у себя США.
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"Опыты в Мерефе под Харьковом - в психиатрической больнице, на детях. Американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, не задумываясь ни о чем. Поэтому ничего не стоит (им) использовать нас, славян, как биоматериал для опытов. А на самом деле - это не опыты, а тренировка в использовании будущего биологического оружия", - сказал Ковальчук.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
С 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории города Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах клинической психиатрической больницы №3, говорил Игорь Кириллов. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом возраста, национальности и иммунного статуса, на этот счет имеются показания свидетелей. Российские следователи изучат сведения об испытаниях биопрепаратов, которые американцы вели на пациентах психбольницы в Мерефе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В отряде №731 Квантунской армии разрабатывалось и испытывалось на людях бактериологическое оружие. Там велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.
По воспоминаниям сотрудников отряда №731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч.
Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда №731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР.
Техник в противогазе снимает показания на испытательном манекене в лаборатории на испытательном полигоне армии США Дагуэй - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 16:23Специальная военная операция на Украине
Минобороны опубликовало новые данные об опытах США над жителями Украины
 
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