https://ria.ru/20220517/ukraina-1789046368.html

Путин связал происходящее вокруг Украины с непродуманной политикой Запада

Путин связал происходящее вокруг Украины с непродуманной политикой Запада - РИА Новости, 17.05.2022

Путин связал происходящее вокруг Украины с непродуманной политикой Запада

Происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой коллективного Запада, игнорировавшего обеспокоенности РФ в сфере безопасности и поощрявшего... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:17

2022-05-17T15:17

2022-05-17T16:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой коллективного Запада, игнорировавшего обеспокоенности РФ в сфере безопасности и поощрявшего неофашизм, заявил президент РФ Владимир Путин."Все, что происходит сегодня, в том числе, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который на протяжении десятилетий игнорировал абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощрял националистические неофашистские элементы в киевском руководстве", - сказал Путин на совещании, посвященном нефтяной отрасли.Он также отметил, что Запад пренебрежительно относился к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины и, по сути, в течение 8 лет способствовал продолжению боевых действий, начатых киевским режимом.

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Путин: "Происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой Запада" Происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой коллективного Запада, игнорировавшего обеспокоенности РФ в сфере безопасности и поощрявшего неофашизм, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все, что происходит сегодня, в том числе, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который на протяжении десятилетий игнорировал абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощрял националистические неофашистские элементы в киевском руководстве", - сказал Путин на совещании, посвященном нефтяной отрасли. 2022-05-17T15:17 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина