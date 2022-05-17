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Путин связал происходящее вокруг Украины с непродуманной политикой Запада - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Путин связал происходящее вокруг Украины с непродуманной политикой Запада
Путин связал происходящее вокруг Украины с непродуманной политикой Запада - РИА Новости, 17.05.2022
Путин связал происходящее вокруг Украины с непродуманной политикой Запада
Происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой коллективного Запада, игнорировавшего обеспокоенности РФ в сфере безопасности и поощрявшего... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:17
2022-05-17T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой коллективного Запада, игнорировавшего обеспокоенности РФ в сфере безопасности и поощрявшего неофашизм, заявил президент РФ Владимир Путин."Все, что происходит сегодня, в том числе, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который на протяжении десятилетий игнорировал абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощрял националистические неофашистские элементы в киевском руководстве", - сказал Путин на совещании, посвященном нефтяной отрасли.Он также отметил, что Запад пренебрежительно относился к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины и, по сути, в течение 8 лет способствовал продолжению боевых действий, начатых киевским режимом.
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Путин: "Происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой Запада"
Происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой коллективного Запада, игнорировавшего обеспокоенности РФ в сфере безопасности и поощрявшего неофашизм, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все, что происходит сегодня, в том числе, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который на протяжении десятилетий игнорировал абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощрял националистические неофашистские элементы в киевском руководстве", - сказал Путин на совещании, посвященном нефтяной отрасли.
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в мире, владимир путин, россия, украина
15:17 17.05.2022 (обновлено: 16:26 17.05.2022)
 
Путин связал происходящее вокруг Украины с непродуманной политикой Запада

Президент Путин связал происходящее вокруг Украины с непродуманной политикой Запада

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой коллективного Запада, игнорировавшего обеспокоенности РФ в сфере безопасности и поощрявшего неофашизм, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все, что происходит сегодня, в том числе, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада, который на протяжении десятилетий игнорировал абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощрял националистические неофашистские элементы в киевском руководстве", - сказал Путин на совещании, посвященном нефтяной отрасли.
Он также отметил, что Запад пренебрежительно относился к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины и, по сути, в течение 8 лет способствовал продолжению боевых действий, начатых киевским режимом.
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