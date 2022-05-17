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Шольц обсудил с Зеленским гуманитарную и военную ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/ukraina-1789015198.html
Шольц обсудил с Зеленским гуманитарную и военную ситуацию на Украине
Шольц обсудил с Зеленским гуманитарную и военную ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.05.2022
Шольц обсудил с Зеленским гуманитарную и военную ситуацию на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с Владимиром Зеленским гуманитарную и военную ситуацию на Украине, говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии по... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:31
2022-05-17T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
владимир зеленский
украина
германия
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с Владимиром Зеленским гуманитарную и военную ситуацию на Украине, говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии по итогам телефонного разговора."В рамках своих регулярных контактов канцлер Олаф Шольц сегодня снова провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Федеральный канцлер и президент Украины обменялись мнениями о текущей военно-гуманитарной ситуации в Украине. Они согласились, что дипломатическое решение, достигнутое путем переговоров между Украиной и Россией, потребует немедленного прекращения боевых действий со стороны России и вывода российских войск из Украины", - говорится в сообщении. Шольц и Зеленский договорились оставаться в контакте, "продолжают обмен мнениями о возможностях дальнейшей поддержки Украины", указали в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788329418.html
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в мире, олаф шольц, владимир зеленский, украина, германия, ситуация в днр и лнр
13:31 17.05.2022 (обновлено: 13:56 17.05.2022)
 
Шольц обсудил с Зеленским гуманитарную и военную ситуацию на Украине

Шольц и Зеленский: мирное урегулирование возможно только при отводе российских войск

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Киеве. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с Владимиром Зеленским гуманитарную и военную ситуацию на Украине, говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии по итогам телефонного разговора.
"В рамках своих регулярных контактов канцлер Олаф Шольц сегодня снова провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Федеральный канцлер и президент Украины обменялись мнениями о текущей военно-гуманитарной ситуации в Украине. Они согласились, что дипломатическое решение, достигнутое путем переговоров между Украиной и Россией, потребует немедленного прекращения боевых действий со стороны России и вывода российских войск из Украины", - говорится в сообщении.
Шольц и Зеленский договорились оставаться в контакте, "продолжают обмен мнениями о возможностях дальнейшей поддержки Украины", указали в ведомстве.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
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Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцВладимир ЗеленскийУкраинаГерманияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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