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Вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022
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Вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов, заявили в МИД
Вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022
Вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов, заявили в МИД
Вопрос вступления Украины в нынешний Евросоюз вызывает много вопросов, но в первую очередь, это решение самого ЕС, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:51
2022-05-17T14:36
украина
евросоюз
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
россия
донбасс
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Вопрос вступления Украины в нынешний Евросоюз вызывает много вопросов, но в первую очередь, это решение самого ЕС, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Россия к ЕС не имеет никакого отношения. Конечно, то, в каком направлении развивается ЕС, нас не может не настораживать. Он четко формирует военную составляющую, это первое. А во-вторых, он откровенно становится придатком Североатлантического альянса", - сказал он журналистам на полях конференции клуба "Валдай."В этой связи вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов, в нынешний Европейский Союз, в том виде, в котором он существует. В первую очередь, это решение Европейского Союза, мы к нему не имеем никакого отношения", - сказал он.Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вопросу стремления Киева вступить в Евросоюз претерпела изменения. По словам Полянского, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787760986.html
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украина, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, россия, донбасс, владимир путин, нато, оон
12:51 17.05.2022 (обновлено: 14:36 17.05.2022)
 
Вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов, заявили в МИД

Замглавы МИД Руденко: вступление Украины в нынешний Евросоюз вызывает много вопросов

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза
Штаб-квартира Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Вопрос вступления Украины в нынешний Евросоюз вызывает много вопросов, но в первую очередь, это решение самого ЕС, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Россия к ЕС не имеет никакого отношения. Конечно, то, в каком направлении развивается ЕС, нас не может не настораживать. Он четко формирует военную составляющую, это первое. А во-вторых, он откровенно становится придатком Североатлантического альянса", - сказал он журналистам на полях конференции клуба "Валдай.
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"В этой связи вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов, в нынешний Европейский Союз, в том виде, в котором он существует. В первую очередь, это решение Европейского Союза, мы к нему не имеем никакого отношения", - сказал он.
Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вопросу стремления Киева вступить в Евросоюз претерпела изменения. По словам Полянского, теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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