12:51 17.05.2022 (обновлено: 14:36 17.05.2022)
Вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов, заявили в МИД
Замглавы МИД Руденко: вступление Украины в нынешний Евросоюз вызывает много вопросов
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Вопрос вступления Украины в нынешний Евросоюз вызывает много вопросов, но в первую очередь, это решение самого ЕС, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Россия к ЕС не имеет никакого отношения. Конечно, то, в каком направлении развивается ЕС, нас не может не настораживать. Он четко формирует военную составляющую, это первое. А во-вторых, он откровенно становится придатком Североатлантического альянса", - сказал он журналистам на полях конференции клуба "Валдай.
"В этой связи вступление Украины в Евросоюз вызывает много вопросов, в нынешний Европейский Союз, в том виде, в котором он существует. В первую очередь, это решение Европейского Союза, мы к нему не имеем никакого отношения", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.