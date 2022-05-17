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Германия поставила Украине противотанковые гранатометы и мины, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788991605.html
Германия поставила Украине противотанковые гранатометы и мины, сообщили СМИ
Германия поставила Украине противотанковые гранатометы и мины, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.05.2022
Германия поставила Украине противотанковые гранатометы и мины, сообщили СМИ
Правительство ФРГ за последние две недели поставило Украине 2450 ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 противотанковых мин DM22 и 3000... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:27
2022-05-17T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
кристина ламбрехт
владимир путин
берлин (город)
германия
украина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ за последние две недели поставило Украине 2450 ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 противотанковых мин DM22 и 3000 противотанковых мин DM31, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.По информации издания, гранатометы RGW-90 Украина приобрела непосредственно у немецкого производителя, тогда как противотанковые мины поступили, по-видимому, из запасов бундесвера (ВС ФРГ).Подчеркивается, что поставки Украине тяжелого вооружения еще не начались, однако в Германии уже обучают украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких гаубиц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220516/posledstviya-1788717739.html
https://ria.ru/20220512/oruzhie-1788033392.html
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в мире, кристина ламбрехт, владимир путин, берлин (город), германия, украина
12:27 17.05.2022 (обновлено: 12:41 17.05.2022)
 
Германия поставила Украине противотанковые гранатометы и мины, сообщили СМИ

Spiegel: Германия поставила Украине противотанковые гранатометы и мины

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ за последние две недели поставило Украине 2450 ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 противотанковых мин DM22 и 3000 противотанковых мин DM31, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.
По информации издания, гранатометы RGW-90 Украина приобрела непосредственно у немецкого производителя, тогда как противотанковые мины поступили, по-видимому, из запасов бундесвера (ВС ФРГ).
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 03:05
Восточной Германии предрекли "экзистенциальные последствия" из-за санкций
Подчеркивается, что поставки Украине тяжелого вооружения еще не начались, однако в Германии уже обучают украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких гаубиц.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Установка Gepard - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 06:38
Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия, пишет Welt
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКристина ЛамбрехтВладимир ПутинБерлин (город)ГерманияУкраина
 
 
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