https://ria.ru/20220517/ukraina-1788991605.html
Германия поставила Украине противотанковые гранатометы и мины, сообщили СМИ
Германия поставила Украине противотанковые гранатометы и мины, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.05.2022
Германия поставила Украине противотанковые гранатометы и мины, сообщили СМИ
Правительство ФРГ за последние две недели поставило Украине 2450 ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 противотанковых мин DM22 и 3000... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:27
2022-05-17T12:27
2022-05-17T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
кристина ламбрехт
владимир путин
берлин (город)
германия
украина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Правительство ФРГ за последние две недели поставило Украине 2450 ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 противотанковых мин DM22 и 3000 противотанковых мин DM31, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.По информации издания, гранатометы RGW-90 Украина приобрела непосредственно у немецкого производителя, тогда как противотанковые мины поступили, по-видимому, из запасов бундесвера (ВС ФРГ).Подчеркивается, что поставки Украине тяжелого вооружения еще не начались, однако в Германии уже обучают украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких гаубиц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220516/posledstviya-1788717739.html
https://ria.ru/20220512/oruzhie-1788033392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, кристина ламбрехт, владимир путин, берлин (город), германия, украина
12:27 17.05.2022 (обновлено: 12:41 17.05.2022)
Германия поставила Украине противотанковые гранатометы и мины, сообщили СМИ
Spiegel: Германия поставила Украине противотанковые гранатометы и мины