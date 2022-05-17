https://ria.ru/20220517/ukraina-1788986357.html

Военная помощь Евросоюза Украине затягивает урегулирование, заявили в МИД

Военная помощь Евросоюза Украине затягивает урегулирование, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2022

Военная помощь Евросоюза Украине затягивает урегулирование, заявили в МИД

Выделение новой военной помощи ЕС Украине в размере 500 миллионов евро затягивает урегулирование конфликта, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:11

2022-05-17T12:11

2022-05-17T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

россия

андрей руденко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Выделение новой военной помощи ЕС Украине в размере 500 миллионов евро затягивает урегулирование конфликта, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Выделение средств или непосредственные поставки вооружений затягивают решение этого конфликта. Об этом было неоднократно заявлено нашим руководством", - сказал он журналистам, комментируя решение ЕС, принятое накануне.Ранее главы МИД ЕС согласовали выделение на военную помощь Украине дополнительно 500 миллионов евро, Союз доведет общую сумму до двух миллиардов евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788985173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, андрей руденко, донбасс