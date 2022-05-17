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Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022
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Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Лавров
Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022
Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Лавров
Москва располагает данными, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:07
2022-05-17T12:07
в мире
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва располагает данными, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."По нашим данным, они не получили от Запада заверения в том, что Запад готов под гарантиями безопасности Украине подписаться", - сказал министр в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".
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в мире, украина, сергей лавров
12:07 17.05.2022
 
Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва располагает данными, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"По нашим данным, они не получили от Запада заверения в том, что Запад готов под гарантиями безопасности Украине подписаться", - сказал министр в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
11:51Специальная военная операция на Украине
Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада
 
В миреУкраинаСергей Лавров
 
 
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