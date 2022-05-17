https://ria.ru/20220517/ukraina-1788985173.html
Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Лавров
Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022
Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Лавров
Москва располагает данными, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:07
2022-05-17T12:07
2022-05-17T12:07
в мире
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва располагает данными, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."По нашим данным, они не получили от Запада заверения в том, что Запад готов под гарантиями безопасности Украине подписаться", - сказал министр в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788978448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров
Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности