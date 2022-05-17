https://ria.ru/20220517/ukraina-1788985173.html

Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Лавров

Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 17.05.2022

Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил Лавров

Москва располагает данными, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:07

2022-05-17T12:07

2022-05-17T12:07

в мире

украина

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва располагает данными, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."По нашим данным, они не получили от Запада заверения в том, что Запад готов под гарантиями безопасности Украине подписаться", - сказал министр в ходе федерального просветительского марафона "Новые горизонты".

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788978448.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сергей лавров