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На Украине запретили Коммунистическую партию - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788981543.html
На Украине запретили Коммунистическую партию
На Украине запретили Коммунистическую партию - РИА Новости, 17.05.2022
На Украине запретили Коммунистическую партию
Министр юстиции Украины Денис Малюська во вторник заявил, что на прошлой неделе ведомство после семи лет разбирательств получило судебное решение о запрете... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:57
2022-05-17T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
коммунистическая партия украины
министерство юстиции украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська во вторник заявил, что на прошлой неделе ведомство после семи лет разбирательств получило судебное решение о запрете Коммунистической партии Украины.Он напомнил, что в 2015 году был принят закон, запрещающий на Украине коммунистическую идеологию и символику, однако это не помогло ускорить запрет Компартии. "Только на прошлой неделе мы получили судебное решение, решение апелляции, о запрете Коммунистической партии Украины. При том, что уже прошло с 2015 года уже семь лет судебного рассмотрения", - заявил Малюська в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, по новому закону о запрете "пророссийских" партий подобные дела будут рассматриваться по более быстрой процедуре, на рассмотрение первой инстанции и апелляцию отводится всего два месяца.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220512/rada-1788096641.html
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в мире, украина, коммунистическая партия украины, министерство юстиции украины, ситуация в днр и лнр
11:57 17.05.2022
 
На Украине запретили Коммунистическую партию

Глава Минюста Украины Малюська заявил, что получил судебное решение о запрете Компартии

© РИА Новости / Сергей ТышковецАгитация за коммунистическую партию Украины
Агитация за коммунистическую партию Украины - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Сергей Тышковец
Агитация за коммунистическую партию Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська во вторник заявил, что на прошлой неделе ведомство после семи лет разбирательств получило судебное решение о запрете Коммунистической партии Украины.
Он напомнил, что в 2015 году был принят закон, запрещающий на Украине коммунистическую идеологию и символику, однако это не помогло ускорить запрет Компартии. "Только на прошлой неделе мы получили судебное решение, решение апелляции, о запрете Коммунистической партии Украины. При том, что уже прошло с 2015 года уже семь лет судебного рассмотрения", - заявил Малюська в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, по новому закону о запрете "пророссийских" партий подобные дела будут рассматриваться по более быстрой процедуре, на рассмотрение первой инстанции и апелляцию отводится всего два месяца.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 12:53Специальная военная операция на Украине
В Раде заявили о ликвидации фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь"
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Ветеран Великой Отечественной войны в парке Ленинского Комсомола на праздновании Дня Победы 9 мая в Донецке. - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 10:12Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Старики для битья. Как на Украине годами издевались над ветеранами ВОВЕго сначала повалили на асфальт, потом били ногами, сломали ребра. Это случилось еще на Майдане, в 2014-м. Тогда боевики "Правого сектора" (запрещенная в России организация) избили 84-летнего ветерана Петра Филоненко за призывы к миру. Позже он уехал в Россию. Другие ветераны, помнящие и прошедшие войну, вынуждены терпеть издевательства до сих пор.
 
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