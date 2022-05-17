https://ria.ru/20220517/ukraina-1788981543.html

На Украине запретили Коммунистическую партию

На Украине запретили Коммунистическую партию - РИА Новости, 17.05.2022

На Украине запретили Коммунистическую партию

Министр юстиции Украины Денис Малюська во вторник заявил, что на прошлой неделе ведомство после семи лет разбирательств получило судебное решение о запрете... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:57

2022-05-17T11:57

2022-05-17T11:57

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська во вторник заявил, что на прошлой неделе ведомство после семи лет разбирательств получило судебное решение о запрете Коммунистической партии Украины.Он напомнил, что в 2015 году был принят закон, запрещающий на Украине коммунистическую идеологию и символику, однако это не помогло ускорить запрет Компартии. "Только на прошлой неделе мы получили судебное решение, решение апелляции, о запрете Коммунистической партии Украины. При том, что уже прошло с 2015 года уже семь лет судебного рассмотрения", - заявил Малюська в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, по новому закону о запрете "пророссийских" партий подобные дела будут рассматриваться по более быстрой процедуре, на рассмотрение первой инстанции и апелляцию отводится всего два месяца.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220512/rada-1788096641.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, коммунистическая партия украины, министерство юстиции украины, ситуация в днр и лнр