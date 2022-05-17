На Украине запретили Коммунистическую партию
Глава Минюста Украины Малюська заявил, что получил судебное решение о запрете Компартии
Агитация за коммунистическую партию Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська во вторник заявил, что на прошлой неделе ведомство после семи лет разбирательств получило судебное решение о запрете Коммунистической партии Украины.
Он напомнил, что в 2015 году был принят закон, запрещающий на Украине коммунистическую идеологию и символику, однако это не помогло ускорить запрет Компартии. "Только на прошлой неделе мы получили судебное решение, решение апелляции, о запрете Коммунистической партии Украины. При том, что уже прошло с 2015 года уже семь лет судебного рассмотрения", - заявил Малюська в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, по новому закону о запрете "пророссийских" партий подобные дела будут рассматриваться по более быстрой процедуре, на рассмотрение первой инстанции и апелляцию отводится всего два месяца.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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