https://ria.ru/20220517/ukraina-1788978659.html

Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон

Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон - РИА Новости, 17.05.2022

Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон

Вашингтон и особенно Лондон "ведут" украинскую переговорную группу по поводу российской спецоперации, регулируя ее "свободу маневра" - соответствующая... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:52

2022-05-17T11:52

2022-05-17T11:59

в мире

украина

россия

вашингтон (штат)

лондон

турция

сергей лавров

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вашингтон и особенно Лондон "ведут" украинскую переговорную группу по поводу российской спецоперации, регулируя ее "свободу маневра" - соответствующая информация поступает России по разным каналам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Явно это было сигналом, что украинская самодеятельность, может быть, которая проявилась в передаче нам приемлемых принципов (на переговорах в Турции - ред.) достижения договоренностей, не была поддержана на Западе. И у нас есть по разным каналам поступающая информация, что "ведут" украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра Вашингтон и Лондон особенно", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20220501/peregovory-1786498497.html

украина

россия

вашингтон (штат)

лондон

турция

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, вашингтон (штат), лондон, турция, сергей лавров