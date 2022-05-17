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Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон - РИА Новости, 17.05.2022
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Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон
Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон - РИА Новости, 17.05.2022
Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон
Вашингтон и особенно Лондон "ведут" украинскую переговорную группу по поводу российской спецоперации, регулируя ее "свободу маневра" - соответствующая... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:52
2022-05-17T11:59
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
лондон
турция
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вашингтон и особенно Лондон "ведут" украинскую переговорную группу по поводу российской спецоперации, регулируя ее "свободу маневра" - соответствующая информация поступает России по разным каналам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Явно это было сигналом, что украинская самодеятельность, может быть, которая проявилась в передаче нам приемлемых принципов (на переговорах в Турции - ред.) достижения договоренностей, не была поддержана на Западе. И у нас есть по разным каналам поступающая информация, что "ведут" украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра Вашингтон и Лондон особенно", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20220501/peregovory-1786498497.html
украина
россия
вашингтон (штат)
лондон
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), лондон, турция, сергей лавров
11:52 17.05.2022 (обновлено: 11:59 17.05.2022)
 
Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон

Глава МИД Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вашингтон и особенно Лондон "ведут" украинскую переговорную группу по поводу российской спецоперации, регулируя ее "свободу маневра" - соответствующая информация поступает России по разным каналам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Явно это было сигналом, что украинская самодеятельность, может быть, которая проявилась в передаче нам приемлемых принципов (на переговорах в Турции - ред.) достижения договоренностей, не была поддержана на Западе. И у нас есть по разным каналам поступающая информация, что "ведут" украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра Вашингтон и Лондон особенно", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 22:40
Украина саботирует переговоры с Россией, заявил Лавров
 
В миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)ЛондонТурцияСергей Лавров
 
 
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