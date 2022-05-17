https://ria.ru/20220517/ukraina-1788978659.html
Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон
Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон - РИА Новости, 17.05.2022
Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон
Вашингтон и особенно Лондон "ведут" украинскую переговорную группу по поводу российской спецоперации, регулируя ее "свободу маневра" - соответствующая... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:52
2022-05-17T11:52
2022-05-17T11:59
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
лондон
турция
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вашингтон и особенно Лондон "ведут" украинскую переговорную группу по поводу российской спецоперации, регулируя ее "свободу маневра" - соответствующая информация поступает России по разным каналам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Явно это было сигналом, что украинская самодеятельность, может быть, которая проявилась в передаче нам приемлемых принципов (на переговорах в Турции - ред.) достижения договоренностей, не была поддержана на Западе. И у нас есть по разным каналам поступающая информация, что "ведут" украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра Вашингтон и Лондон особенно", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20220501/peregovory-1786498497.html
украина
россия
вашингтон (штат)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вашингтон (штат), лондон, турция, сергей лавров
11:52 17.05.2022 (обновлено: 11:59 17.05.2022)
Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон
Глава МИД Лавров заявил, что украинских переговорщиков "ведут" Вашингтон и Лондон