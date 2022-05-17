https://ria.ru/20220517/ukraina-1788978448.html
Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада
Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада - РИА Новости, 17.05.2022
Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада
Украина - это "расходный материал" для Запада в войне с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:51
2022-05-17T11:51
2022-05-17T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украина - это "расходный материал" для Запада в войне с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Украина никому не нужна. Украина - это "расходный" материал в гибридной тотальной войне с Российской Федерацией. Теперь это не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично. (Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности) Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, говорит публично, что "на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя", англичане, американцы, президенты, премьеры, министры заявляют, что "мы не имеем права позволить России победить, Россия должна потерпеть поражение", - сказал Лавров на III просветительском марафоне Российского общества "Знание"."То есть война ими объявлена, и отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. А Украина уже стала... знаете, есть уже расхожее выражение, что "Запад готов воевать до последнего украинца" - очень метко", - заключил министр.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
11:51 17.05.2022 (обновлено: 11:57 17.05.2022)
Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада
Глава МИД Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада в войне с Россией