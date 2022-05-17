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Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788978448.html
Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада
Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада - РИА Новости, 17.05.2022
Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада
Украина - это "расходный материал" для Запада в войне с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:51
2022-05-17T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украина - это "расходный материал" для Запада в войне с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Украина никому не нужна. Украина - это "расходный" материал в гибридной тотальной войне с Российской Федерацией. Теперь это не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично. (Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности) Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, говорит публично, что "на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя", англичане, американцы, президенты, премьеры, министры заявляют, что "мы не имеем права позволить России победить, Россия должна потерпеть поражение", - сказал Лавров на III просветительском марафоне Российского общества "Знание"."То есть война ими объявлена, и отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. А Украина уже стала... знаете, есть уже расхожее выражение, что "Запад готов воевать до последнего украинца" - очень метко", - заключил министр.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, украина, евросоюз, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
11:51 17.05.2022 (обновлено: 11:57 17.05.2022)
 
Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада

Глава МИД Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада в войне с Россией

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украина - это "расходный материал" для Запада в войне с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Украина никому не нужна. Украина - это "расходный" материал в гибридной тотальной войне с Российской Федерацией. Теперь это не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично. (Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности) Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, говорит публично, что "на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя", англичане, американцы, президенты, премьеры, министры заявляют, что "мы не имеем права позволить России победить, Россия должна потерпеть поражение", - сказал Лавров на III просветительском марафоне Российского общества "Знание".
"То есть война ими объявлена, и отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. А Украина уже стала... знаете, есть уже расхожее выражение, что "Запад готов воевать до последнего украинца" - очень метко", - заключил министр.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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