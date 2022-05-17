https://ria.ru/20220517/ukraina-1788978448.html

Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада

Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада - РИА Новости, 17.05.2022

Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада

Украина - это "расходный материал" для Запада в войне с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:51

2022-05-17T11:51

2022-05-17T11:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украина - это "расходный материал" для Запада в войне с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Украина никому не нужна. Украина - это "расходный" материал в гибридной тотальной войне с Российской Федерацией. Теперь это не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично. (Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности) Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, говорит публично, что "на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя", англичане, американцы, президенты, премьеры, министры заявляют, что "мы не имеем права позволить России победить, Россия должна потерпеть поражение", - сказал Лавров на III просветительском марафоне Российского общества "Знание"."То есть война ими объявлена, и отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. А Украина уже стала... знаете, есть уже расхожее выражение, что "Запад готов воевать до последнего украинца" - очень метко", - заключил министр.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр