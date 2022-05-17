https://ria.ru/20220517/ukraina-1788972057.html

Песков призвал беспристрастно расследовать провокацию в украинской Буче

Песков призвал беспристрастно расследовать провокацию в украинской Буче - РИА Новости, 17.05.2022

Песков призвал беспристрастно расследовать провокацию в украинской Буче

Необходимо беспристрастное расследование провокации в украинской Буче, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе марафона "Новые... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:31

2022-05-17T11:31

2022-05-17T11:31

в мире

буча

россия

киевская область

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Необходимо беспристрастное расследование провокации в украинской Буче, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе марафона "Новые горизонты" Общества "Знание"."Из последних месяцев, конечно, Буча", - сказал Песков, отвечая на просьбу вспомнить про информационные фейки на государственном уровне.Он назвал это "мастерски срежиссированной инсценировкой"."Постановка, которая была подхвачена СМИ и затем распространена из уст различных государственных деятелей, и продолжается, к сожалению, этот процесс. Необходимо беспристрастное независимое расследование, которое всю эту ситуацию, всю эту трагедию выведет на чистую воду", - добавил Песков.В Минобороны РФ ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20220426/patrushev-1785599181.html

https://ria.ru/20220517/peskov-1788959508.html

буча

россия

киевская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, буча, россия, киевская область, дмитрий песков