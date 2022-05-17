Песков призвал беспристрастно расследовать провокацию в украинской Буче
Пресс-секретарь президента Песков призвал беспристрастно расследовать провокацию в Буче
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Необходимо беспристрастное расследование провокации в украинской Буче, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе марафона "Новые горизонты" Общества "Знание".
"Из последних месяцев, конечно, Буча", - сказал Песков, отвечая на просьбу вспомнить про информационные фейки на государственном уровне.
Он назвал это "мастерски срежиссированной инсценировкой".
"Постановка, которая была подхвачена СМИ и затем распространена из уст различных государственных деятелей, и продолжается, к сожалению, этот процесс. Необходимо беспристрастное независимое расследование, которое всю эту ситуацию, всю эту трагедию выведет на чистую воду", - добавил Песков.
В Минобороны РФ ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.