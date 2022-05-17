https://ria.ru/20220517/ukraina-1788960103.html

Песков назвал украинцев мирным народом

Песков назвал украинцев мирным народом - РИА Новости, 17.05.2022

Песков назвал украинцев мирным народом

Украинцы являются мирными людьми и родственным для России народом, однако их долго оболванивали, создавая из Украины "анти-Россию", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:54

2022-05-17T10:54

2022-05-17T11:31

в мире

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинцы являются мирными людьми и родственным для России народом, однако их долго оболванивали, создавая из Украины "анти-Россию", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украинцы - это очень талантливые, мирные люди, и это родственная нам страна, родственный нам народ. Но очень долго их оболванивали. Их оболванивали через телевизор, их оболванивали на митингах, их оболванивали в выступлениях их руководителей. И даже ваши сверстники стали адептами той самой вредной тлетворной идеологии", - сказал Песков, выступая во вторник перед молодой аудиторией на просветительском марафоне "Новые горизонты".Во время выступления он отметил, что на Украине на государственном уровне поддерживали тех, кто почитал фашистов. "И когда мы говорили, что это плохо, когда мы пытались докричаться, нас тоже не слушали. Потом из этой самой Украины стали создавать, как сказал наш президент, "анти-Россию" - то есть такое сосредоточие ненависти к нашей стране. И в результате этого, а также по другим причинам, началась специальная военная операция", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20220517/peskov-1788959508.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дмитрий песков