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Песков назвал украинцев мирным народом - РИА Новости, 17.05.2022
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Песков назвал украинцев мирным народом
Песков назвал украинцев мирным народом - РИА Новости, 17.05.2022
Песков назвал украинцев мирным народом
Украинцы являются мирными людьми и родственным для России народом, однако их долго оболванивали, создавая из Украины "анти-Россию", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:54
2022-05-17T11:31
в мире
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинцы являются мирными людьми и родственным для России народом, однако их долго оболванивали, создавая из Украины "анти-Россию", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украинцы - это очень талантливые, мирные люди, и это родственная нам страна, родственный нам народ. Но очень долго их оболванивали. Их оболванивали через телевизор, их оболванивали на митингах, их оболванивали в выступлениях их руководителей. И даже ваши сверстники стали адептами той самой вредной тлетворной идеологии", - сказал Песков, выступая во вторник перед молодой аудиторией на просветительском марафоне "Новые горизонты".Во время выступления он отметил, что на Украине на государственном уровне поддерживали тех, кто почитал фашистов. "И когда мы говорили, что это плохо, когда мы пытались докричаться, нас тоже не слушали. Потом из этой самой Украины стали создавать, как сказал наш президент, "анти-Россию" - то есть такое сосредоточие ненависти к нашей стране. И в результате этого, а также по другим причинам, началась специальная военная операция", - подчеркнул Песков.
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в мире, украина, дмитрий песков
10:54 17.05.2022 (обновлено: 11:31 17.05.2022)
 
Песков назвал украинцев мирным народом

Пресс-секретарь президента Песков назвал украинцев мирным народом, который оболванили

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинцы являются мирными людьми и родственным для России народом, однако их долго оболванивали, создавая из Украины "анти-Россию", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украинцы - это очень талантливые, мирные люди, и это родственная нам страна, родственный нам народ. Но очень долго их оболванивали. Их оболванивали через телевизор, их оболванивали на митингах, их оболванивали в выступлениях их руководителей. И даже ваши сверстники стали адептами той самой вредной тлетворной идеологии", - сказал Песков, выступая во вторник перед молодой аудиторией на просветительском марафоне "Новые горизонты".
Во время выступления он отметил, что на Украине на государственном уровне поддерживали тех, кто почитал фашистов. "И когда мы говорили, что это плохо, когда мы пытались докричаться, нас тоже не слушали. Потом из этой самой Украины стали создавать, как сказал наш президент, "анти-Россию" - то есть такое сосредоточие ненависти к нашей стране. И в результате этого, а также по другим причинам, началась специальная военная операция", - подчеркнул Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
10:51
Накал информационной войны беспрецедентен, заявил Песков
 
В миреУкраинаДмитрий Песков
 
 
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