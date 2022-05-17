https://ria.ru/20220517/ukraina-1788950327.html

Пленный украинский солдат заявил о больших потерях в его батальоне

Пленный украинский солдат заявил о больших потерях в его батальоне - РИА Новости, 17.05.2022

Пленный украинский солдат заявил о больших потерях в его батальоне

Военнослужащий украинской 24-й бригады Вадим Смицкий, попавший в плен после взятия Попасной войсками РФ и Луганской народной республики, заявил о потере 80%... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:29

2022-05-17T10:29

2022-05-17T10:35

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

владимир путин

луганская народная республика

россия

попасная

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786643385_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_1c8537d37a2bbf53da7c6d0807a6ef5b.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Военнослужащий украинской 24-й бригады Вадим Смицкий, попавший в плен после взятия Попасной войсками РФ и Луганской народной республики, заявил о потере 80% личного состава в его батальоне."После Попасной у меня из батальона осталось процентов 20, все остальные 200-е и 300-е (убитые и раненные)", - сказал украинский военнослужащий на видео, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.Двадцатилетний житель села Забучов Черкасской области рассказал, что находился в зоне боевых действий с июля прошлого года. В марте был ранен и после прохождения реабилитации 2 мая был отправлен на фронт. Говоря о том, как попал в плен, Смицкий сообщил, что никаких издевательств или негуманного отношения к сдавшимся в плен украинским военным он не наблюдал.Он назвал враньем все, что рассказывают по украинскому ТВ о попавших в плен украинских военнослужащих. Пленный подчеркнул, что "вообще нет того, что они рассказывают по телевизору – что над людьми издеваются, насилуют, убивают".Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко 9 мая сообщил, что Попасная полностью контролируется силами ЛНР и силами Российской Федерации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html

https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

луганская народная республика

россия

попасная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван филипоненко, владимир путин, луганская народная республика, россия, попасная