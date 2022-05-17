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Ни капли стыда. Немцев разозлили оскорбительные шутки украинского посла - РИА Новости, 17.05.2022
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Ни капли стыда. Немцев разозлили оскорбительные шутки украинского посла
Ни капли стыда. Немцев разозлили оскорбительные шутки украинского посла - РИА Новости, 17.05.2022
Ни капли стыда. Немцев разозлили оскорбительные шутки украинского посла
Немецкие пользователи твиттера раскритиковали украинского посла Андрея Мельника за пост в соцсетях, который напомнил им о недавнем оскорблении дипломата в адрес РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:08
2022-05-17T10:34
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
в мире
андрей мельник
украина
германия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера раскритиковали украинского посла Андрея Мельника за пост в соцсетях, который напомнил им о недавнем оскорблении дипломата в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.Посол опубликовал фотографию, на которой вместе с женой держит в руках несколько упаковок с ливерной колбасой. В подписи к снимку он поблагодарил мясника Вальтера Адама из города Херксхайм за такой подарок и написал: "Ливерная колбаса объединяет немцев и украинцев".Комментаторам не понравились такие недвусмысленные намеки на недавние высказывания посла в адрес Шольца, за которые Мельник не стал извиняться."Ничего себе... За последние четыре дня только посты с ливерной колбасой, оскорблениями немцев, информацией о числе новых подписчиков и самолюбованием. Действительно здорово, мистер "посол". И вы действительно не на своем месте..." — отметила Christine Pahlmann."Я нахожу ваш "юмор" безвкусным. Каждый раз, когда я слышу "ливерная колбаса", мне вспоминается инцидент с Олафом Шольцем, и смешного тут ничего нет", — поделился mehmet kılıç."Если мы не сможем отправить тяжелое вооружение, то, по крайней мере, запас колбасы от посла должен сработать. Приятного аппетита", — сыронизировал Georg."Этот твит свидетельствует о вашем ужасном характере. Ваши соотечественники умирают и голодают неделями. Стыд вам совершенно чужд", — подчеркнула Heike Mönter."Не забудьте упаковать их в свой чемодан, с которым покинете Германию", — подытожили читатели.После отказа украинских властей принять с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера канцлер Олаф Шольц сообщил, что не планирует в ближайшее время ехать в Киев. В ответ на это украинский посол Андрей Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм beleidigte Leberwurst zu spielen, обозначающий обидевшегося без основания. Извиняться он впоследствии отказался. На днях Шольц впервые прокомментировал заявление в свой адрес. Он призвал "не придавать большое значение каждому слову".
https://ria.ru/20220515/ukraina-1788659003.html
https://ria.ru/20220509/berlin-1787592248.html
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олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, в мире, андрей мельник, украина, германия
10:08 17.05.2022 (обновлено: 10:34 17.05.2022)
 
Ни капли стыда. Немцев разозлили оскорбительные шутки украинского посла

Немецких пользователей Twitter разозлил пост посла Украины Мельника про ливерную колбасу

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера раскритиковали украинского посла Андрея Мельника за пост в соцсетях, который напомнил им о недавнем оскорблении дипломата в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.
Посол опубликовал фотографию, на которой вместе с женой держит в руках несколько упаковок с ливерной колбасой. В подписи к снимку он поблагодарил мясника Вальтера Адама из города Херксхайм за такой подарок и написал: "Ливерная колбаса объединяет немцев и украинцев".
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15 мая, 14:42
Шольц не стал обижаться на посла Украины, назвавшего его ливерной колбасой
Комментаторам не понравились такие недвусмысленные намеки на недавние высказывания посла в адрес Шольца, за которые Мельник не стал извиняться.
"Победители Евровидения со своими речами, посол с ливерной колбасой. Это так вы показываете свою страну, которая сейчас находится в руинах? Плюс две причины вас презирать!" — возмутился Dirk.
"Ничего себе... За последние четыре дня только посты с ливерной колбасой, оскорблениями немцев, информацией о числе новых подписчиков и самолюбованием. Действительно здорово, мистер "посол". И вы действительно не на своем месте..." — отметила Christine Pahlmann.
"Я нахожу ваш "юмор" безвкусным. Каждый раз, когда я слышу "ливерная колбаса", мне вспоминается инцидент с Олафом Шольцем, и смешного тут ничего нет", — поделился mehmet kılıç.
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9 мая, 09:24
Немцы возмутились словами украинского посла об освобождении Берлина
"Если мы не сможем отправить тяжелое вооружение, то, по крайней мере, запас колбасы от посла должен сработать. Приятного аппетита", — сыронизировал Georg.
"Этот твит свидетельствует о вашем ужасном характере. Ваши соотечественники умирают и голодают неделями. Стыд вам совершенно чужд", — подчеркнула Heike Mönter.
"Надеюсь, он этой колбасой подавится", — написал Pondau.
"Не забудьте упаковать их в свой чемодан, с которым покинете Германию", — подытожили читатели.
После отказа украинских властей принять с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера канцлер Олаф Шольц сообщил, что не планирует в ближайшее время ехать в Киев. В ответ на это украинский посол Андрей Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм beleidigte Leberwurst zu spielen, обозначающий обидевшегося без основания. Извиняться он впоследствии отказался. На днях Шольц впервые прокомментировал заявление в свой адрес. Он призвал "не придавать большое значение каждому слову".
Установка Gepard - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 06:38
Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия, пишет Welt
 
Олаф ШольцФранк-Вальтер ШтайнмайерВ миреАндрей МельникУкраинаГермания
 
 
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