https://ria.ru/20220517/ukraina-1788945764.html

Ни капли стыда. Немцев разозлили оскорбительные шутки украинского посла

Ни капли стыда. Немцев разозлили оскорбительные шутки украинского посла - РИА Новости, 17.05.2022

Ни капли стыда. Немцев разозлили оскорбительные шутки украинского посла

Немецкие пользователи твиттера раскритиковали украинского посла Андрея Мельника за пост в соцсетях, который напомнил им о недавнем оскорблении дипломата в адрес РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:08

2022-05-17T10:08

2022-05-17T10:34

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

в мире

андрей мельник

украина

германия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера раскритиковали украинского посла Андрея Мельника за пост в соцсетях, который напомнил им о недавнем оскорблении дипломата в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.Посол опубликовал фотографию, на которой вместе с женой держит в руках несколько упаковок с ливерной колбасой. В подписи к снимку он поблагодарил мясника Вальтера Адама из города Херксхайм за такой подарок и написал: "Ливерная колбаса объединяет немцев и украинцев".Комментаторам не понравились такие недвусмысленные намеки на недавние высказывания посла в адрес Шольца, за которые Мельник не стал извиняться."Ничего себе... За последние четыре дня только посты с ливерной колбасой, оскорблениями немцев, информацией о числе новых подписчиков и самолюбованием. Действительно здорово, мистер "посол". И вы действительно не на своем месте..." — отметила Christine Pahlmann."Я нахожу ваш "юмор" безвкусным. Каждый раз, когда я слышу "ливерная колбаса", мне вспоминается инцидент с Олафом Шольцем, и смешного тут ничего нет", — поделился mehmet kılıç."Если мы не сможем отправить тяжелое вооружение, то, по крайней мере, запас колбасы от посла должен сработать. Приятного аппетита", — сыронизировал Georg."Этот твит свидетельствует о вашем ужасном характере. Ваши соотечественники умирают и голодают неделями. Стыд вам совершенно чужд", — подчеркнула Heike Mönter."Не забудьте упаковать их в свой чемодан, с которым покинете Германию", — подытожили читатели.После отказа украинских властей принять с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера канцлер Олаф Шольц сообщил, что не планирует в ближайшее время ехать в Киев. В ответ на это украинский посол Андрей Мельник заявил, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм beleidigte Leberwurst zu spielen, обозначающий обидевшегося без основания. Извиняться он впоследствии отказался. На днях Шольц впервые прокомментировал заявление в свой адрес. Он призвал "не придавать большое значение каждому слову".

https://ria.ru/20220515/ukraina-1788659003.html

https://ria.ru/20220509/berlin-1787592248.html

https://ria.ru/20220512/oruzhie-1788033392.html

украина

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Станислав Ванд

олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, в мире, андрей мельник, украина, германия