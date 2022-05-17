https://ria.ru/20220517/ukraina-1788920663.html

Американцам пригрозили "Армагеддоном" из-за украинской политики Байдена

Американцам пригрозили "Армагеддоном" из-за украинской политики Байдена - РИА Новости, 17.05.2022

Американцам пригрозили "Армагеддоном" из-за украинской политики Байдена

Администрация американского президента Джо Байдена бездумно обостряет кризис на Украине, из-за чего США может грозить "ядерный Армагеддон", считает обозреватель РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T02:08

2022-05-17T02:08

2022-05-17T02:08

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украина

нато

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена бездумно обостряет кризис на Украине, из-за чего США может грозить "ядерный Армагеддон", считает обозреватель The American Thinker Джеймс Поплар."То, что начиналось как довольно простая и открытая американская политика поставок оборонительного оружия на Украину, теперь превращается в опасную и стремительную эскалацию", - пишет автор.По его словам, США встали на "скользкую дорожку затягивания военных действий", в результате чего они наверняка "окажутся не там, где хотели". "История учит нас, что прежде чем ввязываться в вооруженный конфликт, надо четко определить его конечное состояние и стратегию (цели, способы и средства). Сейчас у нас нет ни того, ни другого", - предупреждает он.Вашингтон со своей политикой перешел к тому, что хочет "любой ценой ослабить Россию", считает Поплар. "Риски, связанные с проведением такой политики, огромны. Среди них – возможность термоядерной войны между двумя ведущими ядерными державами. Если у администрации Байдена имеется какая-то всеохватывающая цель, то американский народ ничего о ней не знает", - заявляет он.Как напоминает автор, накануне войны в Персидском заливе генерал Колин Пауэлл предупреждал, что перед началом любой крупномасштабной военной акции необходимо иметь обозначенные интересы национальной безопасности и общественную поддержку."Мне почему-то кажется, что сейчас генерал Пауэлл укоризненно качает головой, наблюдая, как мы все дальше идем по опасной стезе к непредумышленным последствиям, среди которых может быть ядерный Армагеддон",– заключает Поплар.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО должны перестать поставлять Киеву вооружение, если они действительно хотят урегулирования украинского кризиса. Во внешнеполитическом ведомстве указывали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, сша, россия, украина, нато, владимир путин, сергей лавров