https://ria.ru/20220517/ugrozy-1788956505.html

СК изучит данные об угрозах жителям Одессы за звонки на российские номера

СК изучит данные об угрозах жителям Одессы за звонки на российские номера - РИА Новости, 17.05.2022

СК изучит данные об угрозах жителям Одессы за звонки на российские номера

Российские следователи зафиксируют данные о том, что украинские боевики подвергают насилию и увозят в неизвестном направлении местных жителей, у которых в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:43

2022-05-17T10:43

2022-05-17T10:43

специальная военная операция на украине

россия

одесса

украина

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские следователи зафиксируют данные о том, что украинские боевики подвергают насилию и увозят в неизвестном направлении местных жителей, у которых в мобильных есть вызовы на российские номера, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ."СК России в рамках расследуемых уголовных дел изучит обстоятельства новых преступлений украинских силовиков, о которых сообщает Минобороны РФ... По имеющимся сведениям, в Одессе боевики территориальной обороны совместно с сотрудниками СБ Украины подвергают насилию и увозят в неизвестном направлении местных жителей, в телефонах которых обнаруживают вызовы на российские номера", - сказали в ведомстве.Кроме того, фиксируются и новые факты использования гражданской инфраструктуры украинскими силовиками для ведения боевых действий. Так, в Северодонецке на территории больницы оборудованы украинские огневые позиции.В населенном пункте Нелеповка в ДНР в школе размещен опорный пункт, а на ее территории - тяжелое вооружение. В Сергеевке детсад и школу боевики используют в качестве казарм, а поблизости стоит артиллерия. В Святогорске украинские военные в детской школе-интернате организовали командный пункт, где также находится вооружение. А преподавателей и воспитанников боевики насильно посадили в подвал."СК России запросит у Минобороны сведения по перечисленным фактам для их тщательного анализа и дачи уголовно-правовой оценки. Вместе с тем будут приняты меры для установления украинских силовиков, причастных к произошедшему", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html

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украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, одесса, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире, вооруженные силы украины