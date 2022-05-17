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СК изучит данные об угрозах жителям Одессы за звонки на российские номера - РИА Новости, 17.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/ugrozy-1788956505.html
СК изучит данные об угрозах жителям Одессы за звонки на российские номера
СК изучит данные об угрозах жителям Одессы за звонки на российские номера - РИА Новости, 17.05.2022
СК изучит данные об угрозах жителям Одессы за звонки на российские номера
Российские следователи зафиксируют данные о том, что украинские боевики подвергают насилию и увозят в неизвестном направлении местных жителей, у которых в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:43
2022-05-17T10:43
специальная военная операция на украине
россия
одесса
украина
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские следователи зафиксируют данные о том, что украинские боевики подвергают насилию и увозят в неизвестном направлении местных жителей, у которых в мобильных есть вызовы на российские номера, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ."СК России в рамках расследуемых уголовных дел изучит обстоятельства новых преступлений украинских силовиков, о которых сообщает Минобороны РФ... По имеющимся сведениям, в Одессе боевики территориальной обороны совместно с сотрудниками СБ Украины подвергают насилию и увозят в неизвестном направлении местных жителей, в телефонах которых обнаруживают вызовы на российские номера", - сказали в ведомстве.Кроме того, фиксируются и новые факты использования гражданской инфраструктуры украинскими силовиками для ведения боевых действий. Так, в Северодонецке на территории больницы оборудованы украинские огневые позиции.В населенном пункте Нелеповка в ДНР в школе размещен опорный пункт, а на ее территории - тяжелое вооружение. В Сергеевке детсад и школу боевики используют в качестве казарм, а поблизости стоит артиллерия. В Святогорске украинские военные в детской школе-интернате организовали командный пункт, где также находится вооружение. А преподавателей и воспитанников боевики насильно посадили в подвал."СК России запросит у Минобороны сведения по перечисленным фактам для их тщательного анализа и дачи уголовно-правовой оценки. Вместе с тем будут приняты меры для установления украинских силовиков, причастных к произошедшему", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html
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россия, одесса, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире, вооруженные силы украины
10:43 17.05.2022
 
СК изучит данные об угрозах жителям Одессы за звонки на российские номера

СК изучит данные об угрозах ВСУ жителям Одессы из-за звонков на российские номера

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские следователи зафиксируют данные о том, что украинские боевики подвергают насилию и увозят в неизвестном направлении местных жителей, у которых в мобильных есть вызовы на российские номера, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.
"СК России в рамках расследуемых уголовных дел изучит обстоятельства новых преступлений украинских силовиков, о которых сообщает Минобороны РФ... По имеющимся сведениям, в Одессе боевики территориальной обороны совместно с сотрудниками СБ Украины подвергают насилию и увозят в неизвестном направлении местных жителей, в телефонах которых обнаруживают вызовы на российские номера", - сказали в ведомстве.
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Кроме того, фиксируются и новые факты использования гражданской инфраструктуры украинскими силовиками для ведения боевых действий. Так, в Северодонецке на территории больницы оборудованы украинские огневые позиции.
В населенном пункте Нелеповка в ДНР в школе размещен опорный пункт, а на ее территории - тяжелое вооружение. В Сергеевке детсад и школу боевики используют в качестве казарм, а поблизости стоит артиллерия. В Святогорске украинские военные в детской школе-интернате организовали командный пункт, где также находится вооружение. А преподавателей и воспитанников боевики насильно посадили в подвал.
"СК России запросит у Минобороны сведения по перечисленным фактам для их тщательного анализа и дачи уголовно-правовой оценки. Вместе с тем будут приняты меры для установления украинских силовиков, причастных к произошедшему", - подчеркнули в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)В миреВооруженные силы Украины
 
 
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