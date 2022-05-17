СК изучит данные об угрозах жителям Одессы за звонки на российские номера
СК изучит данные об угрозах ВСУ жителям Одессы из-за звонков на российские номера
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские следователи зафиксируют данные о том, что украинские боевики подвергают насилию и увозят в неизвестном направлении местных жителей, у которых в мобильных есть вызовы на российские номера, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.
"СК России в рамках расследуемых уголовных дел изучит обстоятельства новых преступлений украинских силовиков, о которых сообщает Минобороны РФ... По имеющимся сведениям, в Одессе боевики территориальной обороны совместно с сотрудниками СБ Украины подвергают насилию и увозят в неизвестном направлении местных жителей, в телефонах которых обнаруживают вызовы на российские номера", - сказали в ведомстве.
Кроме того, фиксируются и новые факты использования гражданской инфраструктуры украинскими силовиками для ведения боевых действий. Так, в Северодонецке на территории больницы оборудованы украинские огневые позиции.
В населенном пункте Нелеповка в ДНР в школе размещен опорный пункт, а на ее территории - тяжелое вооружение. В Сергеевке детсад и школу боевики используют в качестве казарм, а поблизости стоит артиллерия. В Святогорске украинские военные в детской школе-интернате организовали командный пункт, где также находится вооружение. А преподавателей и воспитанников боевики насильно посадили в подвал.
"СК России запросит у Минобороны сведения по перечисленным фактам для их тщательного анализа и дачи уголовно-правовой оценки. Вместе с тем будут приняты меры для установления украинских силовиков, причастных к произошедшему", - подчеркнули в ведомстве.