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Праздновавший новоселье нижегородец сбросил друга с седьмого этажа - РИА Новости, 17.05.2022
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Праздновавший новоселье нижегородец сбросил друга с седьмого этажа
Праздновавший новоселье нижегородец сбросил друга с седьмого этажа - РИА Новости, 17.05.2022
Праздновавший новоселье нижегородец сбросил друга с седьмого этажа
Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве знакомого, которого он пригласил на новоселье и вытолкнул из окна седьмого этажа, сообщает... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:09
2022-05-17T15:09
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве знакомого, которого он пригласил на новоселье и вытолкнул из окна седьмого этажа, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, вечером 15 мая в квартире, расположенной на 7-м этаже дома по улице Дружаева, нетрезвый подозреваемый толкнул своего гостя, сидевшего на подоконнике открытого окна, в результате 36-летний мужчина выпал на улицу и скончался в карете скорой помощи.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан."Как установили следователи СК, подозреваемый снял квартиру накануне происшествия. Пригласив потерпевшего на новоселье, они совместно употребляли алкоголь. По предварительным данным, ссор между мужчинами не было", - говорится в сообщении.В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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россия
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород
15:09 17.05.2022
 
Праздновавший новоселье нижегородец сбросил друга с седьмого этажа

Праздновавший новоселье житель Нижнего Новгорода сбросил друга с седьмого этажа

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве знакомого, которого он пригласил на новоселье и вытолкнул из окна седьмого этажа, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, вечером 15 мая в квартире, расположенной на 7-м этаже дома по улице Дружаева, нетрезвый подозреваемый толкнул своего гостя, сидевшего на подоконнике открытого окна, в результате 36-летний мужчина выпал на улицу и скончался в карете скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан.
"Как установили следователи СК, подозреваемый снял квартиру накануне происшествия. Пригласив потерпевшего на новоселье, они совместно употребляли алкоголь. По предварительным данным, ссор между мужчинами не было", - говорится в сообщении.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний Новгород
 
 
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