https://ria.ru/20220517/ubiystvo-1789043510.html

Праздновавший новоселье нижегородец сбросил друга с седьмого этажа

Праздновавший новоселье нижегородец сбросил друга с седьмого этажа - РИА Новости, 17.05.2022

Праздновавший новоселье нижегородец сбросил друга с седьмого этажа

Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве знакомого, которого он пригласил на новоселье и вытолкнул из окна седьмого этажа, сообщает... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:09

2022-05-17T15:09

2022-05-17T15:09

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве знакомого, которого он пригласил на новоселье и вытолкнул из окна седьмого этажа, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, вечером 15 мая в квартире, расположенной на 7-м этаже дома по улице Дружаева, нетрезвый подозреваемый толкнул своего гостя, сидевшего на подоконнике открытого окна, в результате 36-летний мужчина выпал на улицу и скончался в карете скорой помощи.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан."Как установили следователи СК, подозреваемый снял квартиру накануне происшествия. Пригласив потерпевшего на новоселье, они совместно употребляли алкоголь. По предварительным данным, ссор между мужчинами не было", - говорится в сообщении.В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20220512/prestupnik-1788029789.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород