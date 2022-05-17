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Жителя Иваново убили крючком от вешалки - РИА Новости, 17.05.2022
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Жителя Иваново убили крючком от вешалки
Жителя Иваново убили крючком от вешалки - РИА Новости, 17.05.2022
Жителя Иваново убили крючком от вешалки
Житель Иваново умер в больнице после того, как в драке ему в грудь ударили крючком от вешалки, сообщило региональное следственное управление СК России. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:18
2022-05-17T15:38
происшествия
иваново
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Житель Иваново умер в больнице после того, как в драке ему в грудь ударили крючком от вешалки, сообщило региональное следственное управление СК России."По данному факту &lt;…&gt; возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", — говорится в Telegram-канале ведомства.По версии следствия, днем 15 мая возле подъезда дома в Иваново возник конфликт между 20-летним подозреваемым и его братом с одной стороны и компанией незнакомцев с другой. Инцидент перерос в драку, в ходе которой "обвиняемый достал из кармана крючок от вешалки, вооружился им и нанес не менее двух ударов в область грудной клетки одному из мужчин".Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение, решается вопрос об аресте. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК), уточняет СУ СК.
https://ria.ru/20211202/rana-1761841572.html
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происшествия, иваново, россия, следственный комитет россии (ск рф)
14:18 17.05.2022 (обновлено: 15:38 17.05.2022)
 
Жителя Иваново убили крючком от вешалки

Житель Иваново умер в больнице после того, как его ранили в грудь крючком от вешалки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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РЯЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Житель Иваново умер в больнице после того, как в драке ему в грудь ударили крючком от вешалки, сообщило региональное следственное управление СК России.
"По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", — говорится в Telegram-канале ведомства.
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По версии следствия, днем 15 мая возле подъезда дома в Иваново возник конфликт между 20-летним подозреваемым и его братом с одной стороны и компанией незнакомцев с другой. Инцидент перерос в драку, в ходе которой "обвиняемый достал из кармана крючок от вешалки, вооружился им и нанес не менее двух ударов в область грудной клетки одному из мужчин".
Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение, решается вопрос об аресте. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК), уточняет СУ СК.
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ПроисшествияИвановоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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