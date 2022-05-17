14:18 17.05.2022 (обновлено: 15:38 17.05.2022)
Жителя Иваново убили крючком от вешалки
Житель Иваново умер в больнице после того, как его ранили в грудь крючком от вешалки
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Житель Иваново умер в больнице после того, как в драке ему в грудь ударили крючком от вешалки, сообщило региональное следственное управление СК России.
"По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", — говорится в Telegram-канале ведомства.
2 декабря 2021, 16:19Спиртом не промывать: как правильно обработать рану и остановить кровь
По версии следствия, днем 15 мая возле подъезда дома в Иваново возник конфликт между 20-летним подозреваемым и его братом с одной стороны и компанией незнакомцев с другой. Инцидент перерос в драку, в ходе которой "обвиняемый достал из кармана крючок от вешалки, вооружился им и нанес не менее двух ударов в область грудной клетки одному из мужчин".
Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение, решается вопрос об аресте. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК), уточняет СУ СК.
16 октября 2021, 19:57В Якутии пациент наркодиспансера убил соседа по палате