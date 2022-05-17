https://ria.ru/20220517/ubiystvo-1789028863.html

Жителя Иваново убили крючком от вешалки

Жителя Иваново убили крючком от вешалки - РИА Новости, 17.05.2022

Жителя Иваново убили крючком от вешалки

Житель Иваново умер в больнице после того, как в драке ему в грудь ударили крючком от вешалки, сообщило региональное следственное управление СК России. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:18

2022-05-17T14:18

2022-05-17T15:38

происшествия

иваново

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Житель Иваново умер в больнице после того, как в драке ему в грудь ударили крючком от вешалки, сообщило региональное следственное управление СК России."По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", — говорится в Telegram-канале ведомства.По версии следствия, днем 15 мая возле подъезда дома в Иваново возник конфликт между 20-летним подозреваемым и его братом с одной стороны и компанией незнакомцев с другой. Инцидент перерос в драку, в ходе которой "обвиняемый достал из кармана крючок от вешалки, вооружился им и нанес не менее двух ударов в область грудной клетки одному из мужчин".Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение, решается вопрос об аресте. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК), уточняет СУ СК.

https://ria.ru/20211202/rana-1761841572.html

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иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иваново, россия, следственный комитет россии (ск рф)