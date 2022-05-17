https://ria.ru/20220517/tyson-1788989800.html
Майк Тайсон станет парамедиком в драматическом триллере
Майк Тайсон станет парамедиком в драматическом триллере - РИА Новости, 17.05.2022
Майк Тайсон станет парамедиком в драматическом триллере
Майк Тайсон снимется в драматическом триллере "Black flies" ("Черные мухи"), сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:48
2022-05-17T12:48
2022-05-17T12:48
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новости культуры
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майк тайсон
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шон пенн
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Майк Тайсон снимется в драматическом триллере "Black flies" ("Черные мухи"), сообщает The Hollywood Reporter. В фильме также появятся Шон Пенн и Тай Шеридан. Предстоящий проект — экранизация одноименного романа Шеннона Берка. В нем рассказывается о парамедиках Нью-Йорка и о том, как профессия влияет на их жизни. Шеридан воплотит образ начинающего врача. Он работает в одной скорой вместе с опытным коллегой в исполнении Пенна. Их персонажи по-разному относятся к своему делу. Например, желание помогать другим у молодого доктора доведено до предела. Тайсон сыграет их начальника. Его роль описывается как ключевая. Режиссер — Жан-Стефан Совер. Широкой аудитории он известен по боевику "Бои без правил", военной драме "Джонни — Бешеный Пес" и другим. Это не первая роль Тайсона. Он уже снимался в "Мальчишнике в Вегасе" и его продолжении, появлялся в сериале "Как я встретил вашу маму", фильме "Очень страшное кино 5" и других.Когда выйдет медицинская драма, пока не объявлялось.
https://ria.ru/20220516/bridgerton-1788823824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, майк тайсон, знаменитости, шон пенн, нью-йорк (город)
Майк Тайсон станет парамедиком в драматическом триллере
Майк Тайсон исполнит одну из главных ролей в драме про парамедиков "Black flies"
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Майк Тайсон снимется в драматическом триллере "Black flies" ("Черные мухи"), сообщает
The Hollywood Reporter.
В фильме также появятся Шон Пенн и Тай Шеридан.
Предстоящий проект — экранизация одноименного романа Шеннона Берка. В нем рассказывается о парамедиках Нью-Йорка и о том, как профессия влияет на их жизни.
Шеридан воплотит образ начинающего врача. Он работает в одной скорой вместе с опытным коллегой в исполнении Пенна. Их персонажи по-разному относятся к своему делу. Например, желание помогать другим у молодого доктора доведено до предела. Тайсон сыграет их начальника. Его роль описывается как ключевая.
Режиссер — Жан-Стефан Совер. Широкой аудитории он известен по боевику "Бои без правил", военной драме "Джонни — Бешеный Пес" и другим.
Это не первая роль Тайсона. Он уже снимался в "Мальчишнике в Вегасе" и его продолжении, появлялся в сериале "Как я встретил вашу маму", фильме "Очень страшное кино 5" и других.
Когда выйдет медицинская драма, пока не объявлялось.