https://ria.ru/20220517/tyson-1788989800.html

Майк Тайсон станет парамедиком в драматическом триллере

Майк Тайсон станет парамедиком в драматическом триллере - РИА Новости, 17.05.2022

Майк Тайсон станет парамедиком в драматическом триллере

Майк Тайсон снимется в драматическом триллере "Black flies" ("Черные мухи"), сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:48

2022-05-17T12:48

2022-05-17T12:48

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майк тайсон

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шон пенн

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Майк Тайсон снимется в драматическом триллере "Black flies" ("Черные мухи"), сообщает The Hollywood Reporter. В фильме также появятся Шон Пенн и Тай Шеридан. Предстоящий проект — экранизация одноименного романа Шеннона Берка. В нем рассказывается о парамедиках Нью-Йорка и о том, как профессия влияет на их жизни. Шеридан воплотит образ начинающего врача. Он работает в одной скорой вместе с опытным коллегой в исполнении Пенна. Их персонажи по-разному относятся к своему делу. Например, желание помогать другим у молодого доктора доведено до предела. Тайсон сыграет их начальника. Его роль описывается как ключевая. Режиссер — Жан-Стефан Совер. Широкой аудитории он известен по боевику "Бои без правил", военной драме "Джонни — Бешеный Пес" и другим. Это не первая роль Тайсона. Он уже снимался в "Мальчишнике в Вегасе" и его продолжении, появлялся в сериале "Как я встретил вашу маму", фильме "Очень страшное кино 5" и других.Когда выйдет медицинская драма, пока не объявлялось.

https://ria.ru/20220516/bridgerton-1788823824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, майк тайсон, знаменитости, шон пенн, нью-йорк (город)