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Турции пригрозили "изгнанием" из НАТО за препятствование расширению альянса - РИА Новости, 17.05.2022
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Турции пригрозили "изгнанием" из НАТО за препятствование расширению альянса
Турции пригрозили "изгнанием" из НАТО за препятствование расширению альянса - РИА Новости, 17.05.2022
Турции пригрозили "изгнанием" из НАТО за препятствование расширению альянса
Препятствование вступлению в НАТО Швеции и Финляндии со стороны Турции может обернуться для самой республики исключением из Североатлантического альянса,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:35
2022-05-17T10:35
в мире
реджеп тайип эрдоган
фетхуллах гюлен
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
финляндия
швеция
турция
нато
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Препятствование вступлению в НАТО Швеции и Финляндии со стороны Турции может обернуться для самой республики исключением из Североатлантического альянса, утверждает обозреватель CNN Дэвид Андельман."Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО — особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400", — прокомментировал Андельман заявления турецкого лидера о несогласии принять Хельсинки и Стокгольм в альянс.При этом журналист признал, что подобный шаг может ослабить позиции НАТО в стратегически важном регионе."Мало кто хочет рискнуть потерять крупнейшую после США постоянную армию в НАТО, особенно ту, которая контролирует стратегический Босфор и имеет доступ к Черному морю", — отметил он.Обозреватель рассказал, что, по мнению гарвардского профессора Роберта И. Ротберга, директора-основателя программы внутригосударственных конфликтов в Школе государственного управления имени Кеннеди, правило единогласного решения для альянса устарело, несмотря на задекларированную странами-участницами приверженность демократическим подходам."Правило "единогласия" с самого начала было глупым, и сейчас самое время пересмотреть его", — привел слова эксперта Андельман.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что не может одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти две скандинавские страны не выдают Турции членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана. Кроме того, турецкий лидер посоветовал делегациям Швеции и Финляндии, которые прибудут в страну в понедельник для переговоров, "не утруждать себя".О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в альянс в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".
https://ria.ru/20220516/nato-1788896355.html
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
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финляндия
швеция
турция
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в мире, реджеп тайип эрдоган, фетхуллах гюлен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, турция, нато, feto
10:35 17.05.2022
 
Турции пригрозили "изгнанием" из НАТО за препятствование расширению альянса

CNN: Турции грозит исключение из НАТО с момента покупки у России систем ПВО C-400

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Препятствование вступлению в НАТО Швеции и Финляндии со стороны Турции может обернуться для самой республики исключением из Североатлантического альянса, утверждает обозреватель CNN Дэвид Андельман.
"Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО — особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400", — прокомментировал Андельман заявления турецкого лидера о несогласии принять Хельсинки и Стокгольм в альянс.
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Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО
При этом журналист признал, что подобный шаг может ослабить позиции НАТО в стратегически важном регионе.
"Мало кто хочет рискнуть потерять крупнейшую после США постоянную армию в НАТО, особенно ту, которая контролирует стратегический Босфор и имеет доступ к Черному морю", — отметил он.
Обозреватель рассказал, что, по мнению гарвардского профессора Роберта И. Ротберга, директора-основателя программы внутригосударственных конфликтов в Школе государственного управления имени Кеннеди, правило единогласного решения для альянса устарело, несмотря на задекларированную странами-участницами приверженность демократическим подходам.
"Правило "единогласия" с самого начала было глупым, и сейчас самое время пересмотреть его", — привел слова эксперта Андельман.
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что не может одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти две скандинавские страны не выдают Турции членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана. Кроме того, турецкий лидер посоветовал делегациям Швеции и Финляндии, которые прибудут в страну в понедельник для переговоров, "не утруждать себя".
О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в альянс в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганФетхуллах ГюленДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ФинляндияШвецияТурцияНАТОFETO
 
 
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