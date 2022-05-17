https://ria.ru/20220517/turtsiya-1788953513.html

Турции пригрозили "изгнанием" из НАТО за препятствование расширению альянса

Турции пригрозили "изгнанием" из НАТО за препятствование расширению альянса - РИА Новости, 17.05.2022

Турции пригрозили "изгнанием" из НАТО за препятствование расширению альянса

Препятствование вступлению в НАТО Швеции и Финляндии со стороны Турции может обернуться для самой республики исключением из Североатлантического альянса,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:35

2022-05-17T10:35

2022-05-17T10:35

в мире

реджеп тайип эрдоган

фетхуллах гюлен

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

финляндия

швеция

турция

нато

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Препятствование вступлению в НАТО Швеции и Финляндии со стороны Турции может обернуться для самой республики исключением из Североатлантического альянса, утверждает обозреватель CNN Дэвид Андельман."Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО — особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400", — прокомментировал Андельман заявления турецкого лидера о несогласии принять Хельсинки и Стокгольм в альянс.При этом журналист признал, что подобный шаг может ослабить позиции НАТО в стратегически важном регионе."Мало кто хочет рискнуть потерять крупнейшую после США постоянную армию в НАТО, особенно ту, которая контролирует стратегический Босфор и имеет доступ к Черному морю", — отметил он.Обозреватель рассказал, что, по мнению гарвардского профессора Роберта И. Ротберга, директора-основателя программы внутригосударственных конфликтов в Школе государственного управления имени Кеннеди, правило единогласного решения для альянса устарело, несмотря на задекларированную странами-участницами приверженность демократическим подходам."Правило "единогласия" с самого начала было глупым, и сейчас самое время пересмотреть его", — привел слова эксперта Андельман.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что не может одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти две скандинавские страны не выдают Турции членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана. Кроме того, турецкий лидер посоветовал делегациям Швеции и Финляндии, которые прибудут в страну в понедельник для переговоров, "не утруждать себя".О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в альянс в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".

https://ria.ru/20220516/nato-1788896355.html

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html

финляндия

швеция

турция

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, реджеп тайип эрдоган, фетхуллах гюлен, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, турция, нато, feto