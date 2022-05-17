Турции пригрозили "изгнанием" из НАТО за препятствование расширению альянса
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Препятствование вступлению в НАТО Швеции и Финляндии со стороны Турции может обернуться для самой республики исключением из Североатлантического альянса, утверждает обозреватель CNN Дэвид Андельман.
При этом журналист признал, что подобный шаг может ослабить позиции НАТО в стратегически важном регионе.
Обозреватель рассказал, что, по мнению гарвардского профессора Роберта И. Ротберга, директора-основателя программы внутригосударственных конфликтов в Школе государственного управления имени Кеннеди, правило единогласного решения для альянса устарело, несмотря на задекларированную странами-участницами приверженность демократическим подходам.
"Правило "единогласия" с самого начала было глупым, и сейчас самое время пересмотреть его", — привел слова эксперта Андельман.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что не может одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти две скандинавские страны не выдают Турции членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана. Кроме того, турецкий лидер посоветовал делегациям Швеции и Финляндии, которые прибудут в страну в понедельник для переговоров, "не утруждать себя".
О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в альянс в Хельсинки и Стокгольме заговорили после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вступление Финляндии и Швеции в организацию "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".