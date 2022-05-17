https://ria.ru/20220517/turtsiya-1788949939.html
Турецкие СМИ сообщили о готовящемся визите Путина в страну
Турецкие СМИ сообщили о готовящемся визите Путина в страну - РИА Новости, 17.05.2022
Турецкие СМИ сообщили о готовящемся визите Путина в страну
Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина на деловую встречу, пишет газета Yeni Şafak. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:28
2022-05-17T10:28
2022-05-17T11:17
владимир путин
в мире
турция
россия
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АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина на деловую встречу, пишет газета Yeni Şafak.Издание отмечает, что в среду делегация во главе с российским вице-премьером Александром Новаком приедет в Анкару на переговоры с представителями турецких экономических ведомств. Также утверждается, что стороны "подготовят почву" для будущего саммита."Президент Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина, которому он позвонил по телефону, в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни", — говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что одной из тем переговоров делегации во главе с Новаком станут вопросы транспортировки товаров. Газета отметила, что в этом году объем торговли между двумя странами сократился.С начала российской военной операции на Украине Эрдоган постоянно поддерживает контакты с Путиным. Анкара также выступала в качестве переговорной площадки для российских и украинских делегаций.
https://ria.ru/20220505/erdogan-1786919342.html
https://ria.ru/20220514/evakuatsiya-1788580190.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, турция, россия
10:28 17.05.2022 (обновлено: 11:17 17.05.2022)
Турецкие СМИ сообщили о готовящемся визите Путина в страну
Yeni Şafak: в Турции ожидают визита президента России Путина в ближайшие дни