https://ria.ru/20220517/turtsiya-1788949939.html

Турецкие СМИ сообщили о готовящемся визите Путина в страну

Турецкие СМИ сообщили о готовящемся визите Путина в страну - РИА Новости, 17.05.2022

Турецкие СМИ сообщили о готовящемся визите Путина в страну

Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина на деловую встречу, пишет газета Yeni Şafak. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:28

2022-05-17T10:28

2022-05-17T11:17

владимир путин

в мире

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg

АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина на деловую встречу, пишет газета Yeni Şafak.Издание отмечает, что в среду делегация во главе с российским вице-премьером Александром Новаком приедет в Анкару на переговоры с представителями турецких экономических ведомств. Также утверждается, что стороны "подготовят почву" для будущего саммита."Президент Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина, которому он позвонил по телефону, в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни", — говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что одной из тем переговоров делегации во главе с Новаком станут вопросы транспортировки товаров. Газета отметила, что в этом году объем торговли между двумя странами сократился.С начала российской военной операции на Украине Эрдоган постоянно поддерживает контакты с Путиным. Анкара также выступала в качестве переговорной площадки для российских и украинских делегаций.

https://ria.ru/20220505/erdogan-1786919342.html

https://ria.ru/20220514/evakuatsiya-1788580190.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, турция, россия