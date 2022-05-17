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Ростуризм: походный туризм в России надо упорядочить - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220517/turizm-1789102008.html
Ростуризм: походный туризм в России надо упорядочить
Ростуризм: походный туризм в России надо упорядочить - РИА Новости, 17.05.2022
Ростуризм: походный туризм в России надо упорядочить
О необходимости упорядочить пешеходный и палаточный туризм заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с членами фракции "Новые люди", сообщили в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:34
2022-05-17T18:39
общество
зарина догузова
алексей нечаев
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. О необходимости упорядочить пешеходный и палаточный туризм заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с членами фракции "Новые люди", сообщили в пресс-службе партии. По ее словам, рост популярности такого вида отдыха совершенно не помешает развитию традиционной туристической индустрии в России, эти сферы могут хорошо дополнять друг друга.Вопрос развития походного туризма в стране поднял лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев."Это своего рода профилактика самообеспечения, выход из тепличных условий. Кроме того, палаточный туризм – дешевый. Возможно, он немного дает экономике, но это точно качественный и полезный отдых для людей", – добавил Нечаев.Участники встречи также обсудили стратегию развития туризма в России и новый закон о туризме, который Ростуризм скоро представит на рассмотрение парламентариев. Беседа велась о перспективах создания нового отечественного агрегатора бронирований, об инициативе перераспределения доходов туристической отрасли в региональные бюджеты, программе детского туристического кешбэка и строительстве туристической инфраструктуры.
https://realty.ria.ru/20220511/rosturizm-1787952561.html
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общество, зарина догузова, алексей нечаев, новости - туризм
18:34 17.05.2022 (обновлено: 18:39 17.05.2022)
 

Ростуризм: походный туризм в России надо упорядочить

© Фракция "Новые люди"Встрече фракции "Новые люди" с главой Ростуризма Зариной Догузовой
Встрече фракции Новые люди с главой Ростуризма Зариной Догузовой
© Фракция "Новые люди"
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. О необходимости упорядочить пешеходный и палаточный туризм заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с членами фракции "Новые люди", сообщили в пресс-службе партии.
По ее словам, рост популярности такого вида отдыха совершенно не помешает развитию традиционной туристической индустрии в России, эти сферы могут хорошо дополнять друг друга.

"Походный туризм надо просто упорядочить. Можно самому ходить с палаткой, а можно останавливаться в кемпингах, которые создал бизнес. Если турист видит, что есть организованное место отдыха, он поставит палатку там. Стихийный туризм развивается, когда ничего больше нет", – рассказала Догузова.

Вопрос развития походного туризма в стране поднял лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
"Это своего рода профилактика самообеспечения, выход из тепличных условий. Кроме того, палаточный туризм – дешевый. Возможно, он немного дает экономике, но это точно качественный и полезный отдых для людей", – добавил Нечаев.
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Участники встречи также обсудили стратегию развития туризма в России и новый закон о туризме, который Ростуризм скоро представит на рассмотрение парламентариев. Беседа велась о перспективах создания нового отечественного агрегатора бронирований, об инициативе перераспределения доходов туристической отрасли в региональные бюджеты, программе детского туристического кешбэка и строительстве туристической инфраструктуры.
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