https://ria.ru/20220517/turizm-1789102008.html
Ростуризм: походный туризм в России надо упорядочить
Ростуризм: походный туризм в России надо упорядочить - РИА Новости, 17.05.2022
Ростуризм: походный туризм в России надо упорядочить
О необходимости упорядочить пешеходный и палаточный туризм заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с членами фракции "Новые люди", сообщили в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T18:34
2022-05-17T18:34
2022-05-17T18:39
общество
зарина догузова
алексей нечаев
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789096665_0:53:1050:644_1920x0_80_0_0_dc47192286ea59746fd21ed947e977e4.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. О необходимости упорядочить пешеходный и палаточный туризм заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с членами фракции "Новые люди", сообщили в пресс-службе партии. По ее словам, рост популярности такого вида отдыха совершенно не помешает развитию традиционной туристической индустрии в России, эти сферы могут хорошо дополнять друг друга.Вопрос развития походного туризма в стране поднял лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев."Это своего рода профилактика самообеспечения, выход из тепличных условий. Кроме того, палаточный туризм – дешевый. Возможно, он немного дает экономике, но это точно качественный и полезный отдых для людей", – добавил Нечаев.Участники встречи также обсудили стратегию развития туризма в России и новый закон о туризме, который Ростуризм скоро представит на рассмотрение парламентариев. Беседа велась о перспективах создания нового отечественного агрегатора бронирований, об инициативе перераспределения доходов туристической отрасли в региональные бюджеты, программе детского туристического кешбэка и строительстве туристической инфраструктуры.
https://realty.ria.ru/20220511/rosturizm-1787952561.html
https://ria.ru/20220517/prazdniki-1789038311.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789096665_122:0:1050:696_1920x0_80_0_0_732f319b4d60568808a3b1f9397ef914.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, зарина догузова, алексей нечаев, новости - туризм
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. О необходимости упорядочить пешеходный и палаточный туризм заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с членами фракции "Новые люди", сообщили в пресс-службе партии.
По ее словам, рост популярности такого вида отдыха совершенно не помешает развитию традиционной туристической индустрии в России, эти сферы могут хорошо дополнять друг друга.
"Походный туризм надо просто упорядочить. Можно самому ходить с палаткой, а можно останавливаться в кемпингах, которые создал бизнес. Если турист видит, что есть организованное место отдыха, он поставит палатку там. Стихийный туризм развивается, когда ничего больше нет", – рассказала Догузова.
Вопрос развития походного туризма в стране поднял лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
"Это своего рода профилактика самообеспечения, выход из тепличных условий. Кроме того, палаточный туризм – дешевый. Возможно, он немного дает экономике, но это точно качественный и полезный отдых для людей", – добавил Нечаев.
Участники встречи также обсудили стратегию развития туризма в России и новый закон о туризме, который Ростуризм скоро представит на рассмотрение парламентариев. Беседа велась о перспективах создания нового отечественного агрегатора бронирований, об инициативе перераспределения доходов туристической отрасли в региональные бюджеты, программе детского туристического кешбэка и строительстве туристической инфраструктуры.