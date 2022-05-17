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Патриарх Кирилл исключил прямое подчинение РПЦ государству
Патриарх Кирилл исключил прямое подчинение РПЦ государству - РИА Новости, 17.05.2022
Патриарх Кирилл исключил прямое подчинение РПЦ государству
Прямое подчинение церкви государственному аппарату – модель, чуждая и нетрадиционная для России, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:09
2022-05-17T14:09
2022-05-17T14:09
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Прямое подчинение церкви государственному аппарату – модель, чуждая и нетрадиционная для России, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Совете Федерации РФ."Время Петра I принято считать началом секулярного эксперимента в России – преобразований, результатом которых стало привнесение в жизнь нашего народа разделения на церковное и светское, религиозное и секулярное с прямым подчинением церкви государственному аппарату. Была принята в каком-то смысле совсем чуждая для нашего народа модель отношений, которая, впрочем, тогда считалась самой прогрессивной", - сказал патриарх Кирилл.Он отметил, что многие ученые считают, что крутой мировоззренческий переворот, произведенный Петром I, имел последствия не только для государственно-церковных отношений, но "в каком-то смысле привел к разделению общества, результатом которого стал процесс революционных событий".
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россия, петр i
Патриарх Кирилл исключил прямое подчинение РПЦ государству
Патриарх назвал чуждой для России модель прямого подчинения церкви госаппарату
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Прямое подчинение церкви государственному аппарату – модель, чуждая и нетрадиционная для России, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Совете Федерации РФ.
"Время Петра I
принято считать началом секулярного эксперимента в России
– преобразований, результатом которых стало привнесение в жизнь нашего народа разделения на церковное и светское, религиозное и секулярное с прямым подчинением церкви государственному аппарату. Была принята в каком-то смысле совсем чуждая для нашего народа модель отношений, которая, впрочем, тогда считалась самой прогрессивной", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что многие ученые считают, что крутой мировоззренческий переворот, произведенный Петром I, имел последствия не только для государственно-церковных отношений, но "в каком-то смысле привел к разделению общества, результатом которого стал процесс революционных событий".