https://ria.ru/20220517/tserkov-1789026067.html

Патриарх Кирилл исключил прямое подчинение РПЦ государству

Патриарх Кирилл исключил прямое подчинение РПЦ государству - РИА Новости, 17.05.2022

Патриарх Кирилл исключил прямое подчинение РПЦ государству

Прямое подчинение церкви государственному аппарату – модель, чуждая и нетрадиционная для России, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:09

2022-05-17T14:09

2022-05-17T14:09

религия

россия

петр i

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Прямое подчинение церкви государственному аппарату – модель, чуждая и нетрадиционная для России, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Совете Федерации РФ."Время Петра I принято считать началом секулярного эксперимента в России – преобразований, результатом которых стало привнесение в жизнь нашего народа разделения на церковное и светское, религиозное и секулярное с прямым подчинением церкви государственному аппарату. Была принята в каком-то смысле совсем чуждая для нашего народа модель отношений, которая, впрочем, тогда считалась самой прогрессивной", - сказал патриарх Кирилл.Он отметил, что многие ученые считают, что крутой мировоззренческий переворот, произведенный Петром I, имел последствия не только для государственно-церковных отношений, но "в каком-то смысле привел к разделению общества, результатом которого стал процесс революционных событий".

https://ria.ru/20220509/patriarkh-1787659287.html

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россия, петр i