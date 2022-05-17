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Бербок обвинила Россию в росте цен - РИА Новости, 17.05.2022
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Бербок обвинила Россию в росте цен
Бербок обвинила Россию в росте цен - РИА Новости, 17.05.2022
Бербок обвинила Россию в росте цен
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок возложила на российские власти ответственность за рост цен на продовольствие и энергоресуры, притом что руководство России... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:56
2022-05-17T15:56
цены на нефть
экономика
евросоюз
россия
германия
мид германии
анналена бербок
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок возложила на российские власти ответственность за рост цен на продовольствие и энергоресуры, притом что руководство России неоднократно говорило, что введенные против РФ санкции ударили по всей мировой экономике.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике."Негативные последствия - растущие цены на продукты питания или на энергетику - ответственность за это несет только российский президент", - утверждает Бербок. Как заявила министр, Россия якобы "ведет зерновую войну", "блокирует порты, откуда могло бы быть вывезено зерно".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о вывозе Россией зерна с Украины, заявил, что они похожи на фейк, те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию. А по словам экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".Как заявила Бербок, в рамках G7 идет работа над созданием альтернативных маршрутов доставки зерна c Украины. Аналогичные вопросы будут обсуждаться на министерской встрече по продовольственной безопасности в Нью-Йорке в среду. Бербок заявила, что примет участие в этой встрече.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
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цены на нефть, экономика, евросоюз, россия, германия, мид германии, анналена бербок, санкции в отношении россии
15:56 17.05.2022
 
Бербок обвинила Россию в росте цен

Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Россию в росте цен на продовольствие и энергоресурсы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок возложила на российские власти ответственность за рост цен на продовольствие и энергоресуры, притом что руководство России неоднократно говорило, что введенные против РФ санкции ударили по всей мировой экономике.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Комбайн во время уборки пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 08:00
Запад запрещает кормить голодающий мир тоталитарным зерном из России
"Негативные последствия - растущие цены на продукты питания или на энергетику - ответственность за это несет только российский президент", - утверждает Бербок. Как заявила министр, Россия якобы "ведет зерновую войну", "блокирует порты, откуда могло бы быть вывезено зерно".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о вывозе Россией зерна с Украины, заявил, что они похожи на фейк, те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию. А по словам экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".
Как заявила Бербок, в рамках G7 идет работа над созданием альтернативных маршрутов доставки зерна c Украины. Аналогичные вопросы будут обсуждаться на министерской встрече по продовольственной безопасности в Нью-Йорке в среду. Бербок заявила, что примет участие в этой встрече.
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 01:59
Хабек рассказал, в каком случае Германия переживет зиму без газа из России
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
На автозаправочной станции в Германии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Режим парковки: Германия готовится к дефициту бензина
 
Цены на нефтьЭкономикаЕвросоюзРоссияГерманияМИД ГерманииАнналена БербокСанкции в отношении России
 
 
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