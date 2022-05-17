Бербок обвинила Россию в росте цен
Глава МИД ФРГ Бербок обвинила Россию в росте цен на продовольствие и энергоресурсы
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок возложила на российские власти ответственность за рост цен на продовольствие и энергоресуры, притом что руководство России неоднократно говорило, что введенные против РФ санкции ударили по всей мировой экономике.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
"Негативные последствия - растущие цены на продукты питания или на энергетику - ответственность за это несет только российский президент", - утверждает Бербок. Как заявила министр, Россия якобы "ведет зерновую войну", "блокирует порты, откуда могло бы быть вывезено зерно".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о вывозе Россией зерна с Украины, заявил, что они похожи на фейк, те, кто это говорит, не удосужились проверить информацию. А по словам экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, по версии его источника, Владимир Зеленский приказал вывезти государственный резерв зерна Украины в Польшу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что в Вашингтоне не верят в победу Киева, а думают, как поскорее вывезти оттуда зерно, "устраивая на Украине голодомор".
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявил, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.