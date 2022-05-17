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На Кипре пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций

На Кипре пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 17.05.2022

На Кипре пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций

Цены в супермаркетах на Кипре растут каждый раз с введением новых санкций против России, заявил исполнительный секретарь Ассоциации супермаркетов страны Андреас РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T00:50

2022-05-17T00:50

2022-05-17T00:51

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Цены в супермаркетах на Кипре растут каждый раз с введением новых санкций против России, заявил исполнительный секретарь Ассоциации супермаркетов страны Андреас Хаджиадаму изданию Cyprus Mail."Каждый раз, когда санкции вводят против России, цена товаров в супермаркетах меняется, особенно импортируемых из-за границы", - сказал Хаджиадаму, призвав правительство Кипра поддерживать местные товары, а также защищать покупательскую способность жителей страны.Он добавил, что рост цен на товары в супермаркетах начался еще в начале года до спецоперации России на Украине.Ранее статистическая служба Кипра Cystat сообщала, что цены на Кипре на товары и услуги в апреле выросли на 8,8% по сравнению с апрелем 2021 года. Самые большие изменения по сравнению с апрелем 2021 года зафиксированы в ценах на электроэнергию – рост составил 39,02%, нефтепродукты выросли на 31,98%, сельхозпродукция – на 18,26%.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, кипр, в мире