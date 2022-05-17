https://ria.ru/20220517/tseny-1788918087.html
На Кипре пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций
На Кипре пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 17.05.2022
На Кипре пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций
Цены в супермаркетах на Кипре растут каждый раз с введением новых санкций против России, заявил исполнительный секретарь Ассоциации супермаркетов страны Андреас РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T00:50
2022-05-17T00:50
2022-05-17T00:51
россия
кипр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603358854_0:121:3089:1859_1920x0_80_0_0_bfdf1e460d0023c62fb88625d441bb92.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Цены в супермаркетах на Кипре растут каждый раз с введением новых санкций против России, заявил исполнительный секретарь Ассоциации супермаркетов страны Андреас Хаджиадаму изданию Cyprus Mail."Каждый раз, когда санкции вводят против России, цена товаров в супермаркетах меняется, особенно импортируемых из-за границы", - сказал Хаджиадаму, призвав правительство Кипра поддерживать местные товары, а также защищать покупательскую способность жителей страны.Он добавил, что рост цен на товары в супермаркетах начался еще в начале года до спецоперации России на Украине.Ранее статистическая служба Кипра Cystat сообщала, что цены на Кипре на товары и услуги в апреле выросли на 8,8% по сравнению с апрелем 2021 года. Самые большие изменения по сравнению с апрелем 2021 года зафиксированы в ценах на электроэнергию – рост составил 39,02%, нефтепродукты выросли на 31,98%, сельхозпродукция – на 18,26%.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220516/benzin-1788893558.html
россия
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603358854_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_ad876a58ce844587e549ac6e86a8109a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кипр, в мире
00:50 17.05.2022 (обновлено: 00:51 17.05.2022)
На Кипре пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций
Представитель Ассоциации супермаркетов Кипра Хаджиадаму заявил о росте цен из-за санкций