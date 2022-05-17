https://ria.ru/20220517/tsennosti-1789037979.html

Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, заявили в ДНР

Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.05.2022

Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, заявили в ДНР

Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, считает советник главы правительства ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:39

2022-05-17T14:39

2022-05-17T14:39

в мире

евросоюз

россия

донецкая народная республика

ян гагин

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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, считает советник главы правительства ДНР Ян Гагин."Я считаю, что Россия последние годы является, на мой взгляд, последним носителем человеческих и, скажем, ценностей старого мира. От них отказались полностью европейские страны", - сказал он РИА Новости. По словам Гагина, "это культивировано элитами этих стран для упрощения управления страной, упрощения управления народом"."Россия сохранила эти ценности. Она является, возможно, последним носителем этих ценностей. Именно поэтому нас так не любят. Это не только потому, что у нас богатые недра и у нас богатые ресурсы, а как раз эта нравственная составляющая. Это тоже предмет какой-то зависти и ненависти, к сожалению", - отметил он.

https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, россия, донецкая народная республика, ян гагин