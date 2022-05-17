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Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.05.2022
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Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, заявили в ДНР
Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.05.2022
Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, заявили в ДНР
Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, считает советник главы правительства ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:39
2022-05-17T14:39
в мире
евросоюз
россия
донецкая народная республика
ян гагин
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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, считает советник главы правительства ДНР Ян Гагин."Я считаю, что Россия последние годы является, на мой взгляд, последним носителем человеческих и, скажем, ценностей старого мира. От них отказались полностью европейские страны", - сказал он РИА Новости. По словам Гагина, "это культивировано элитами этих стран для упрощения управления страной, упрощения управления народом"."Россия сохранила эти ценности. Она является, возможно, последним носителем этих ценностей. Именно поэтому нас так не любят. Это не только потому, что у нас богатые недра и у нас богатые ресурсы, а как раз эта нравственная составляющая. Это тоже предмет какой-то зависти и ненависти, к сожалению", - отметил он.
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россия
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в мире, евросоюз, россия, донецкая народная республика, ян гагин
14:39 17.05.2022
 
Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, заявили в ДНР

Советник премьера ДНР Гагин: российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть

© РИА НовостиСоветник главы правительства ДНР Ян Гагин
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, считает советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
"Я считаю, что Россия последние годы является, на мой взгляд, последним носителем человеческих и, скажем, ценностей старого мира. От них отказались полностью европейские страны", - сказал он РИА Новости. По словам Гагина, "это культивировано элитами этих стран для упрощения управления страной, упрощения управления народом".
"Россия сохранила эти ценности. Она является, возможно, последним носителем этих ценностей. Именно поэтому нас так не любят. Это не только потому, что у нас богатые недра и у нас богатые ресурсы, а как раз эта нравственная составляющая. Это тоже предмет какой-то зависти и ненависти, к сожалению", - отметил он.
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Европа начала конфисковывать историю России в пользу Украины
 
В миреЕвросоюзРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн Гагин
 
 
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