https://ria.ru/20220517/tsennosti-1789037979.html
Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, заявили в ДНР
Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.05.2022
Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, заявили в ДНР
Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, считает советник главы правительства ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:39
2022-05-17T14:39
2022-05-17T14:39
в мире
евросоюз
россия
донецкая народная республика
ян гагин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787261555_301:0:3942:2048_1920x0_80_0_0_7f6045e7ee9bb0d18211cb75215d1f5e.jpg
ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, считает советник главы правительства ДНР Ян Гагин."Я считаю, что Россия последние годы является, на мой взгляд, последним носителем человеческих и, скажем, ценностей старого мира. От них отказались полностью европейские страны", - сказал он РИА Новости. По словам Гагина, "это культивировано элитами этих стран для упрощения управления страной, упрощения управления народом"."Россия сохранила эти ценности. Она является, возможно, последним носителем этих ценностей. Именно поэтому нас так не любят. Это не только потому, что у нас богатые недра и у нас богатые ресурсы, а как раз эта нравственная составляющая. Это тоже предмет какой-то зависти и ненависти, к сожалению", - отметил он.
https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787261555_683:0:3414:2048_1920x0_80_0_0_b9a438f5954f1b533d9594860b2ea444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, россия, донецкая народная республика, ян гагин
Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, заявили в ДНР
Советник премьера ДНР Гагин: российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть
ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Российские ценности вызывают на Западе зависть и ненависть, считает советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
"Я считаю, что Россия последние годы является, на мой взгляд, последним носителем человеческих и, скажем, ценностей старого мира. От них отказались полностью европейские страны", - сказал он РИА Новости. По словам Гагина, "это культивировано элитами этих стран для упрощения управления страной, упрощения управления народом".
"Россия сохранила эти ценности. Она является, возможно, последним носителем этих ценностей. Именно поэтому нас так не любят. Это не только потому, что у нас богатые недра и у нас богатые ресурсы, а как раз эта нравственная составляющая. Это тоже предмет какой-то зависти и ненависти, к сожалению", - отметил он.