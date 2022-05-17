https://ria.ru/20220517/tsena-1788924601.html

Отмена платы за маркировку не снизит цену товара, заявили в ЦРПТ

Отмена платы за маркировку не снизит цену товара, заявили в ЦРПТ - РИА Новости, 17.05.2022

Отмена платы за маркировку не снизит цену товара, заявили в ЦРПТ

Отмена платы за маркировку или снижение цены кода не приведет к удешевлению товаров для россиян, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров Центра... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T05:05

2022-05-17T05:05

2022-05-17T05:05

экономика

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отмена платы за маркировку или снижение цены кода не приведет к удешевлению товаров для россиян, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин."То же самое - относительно снижения стоимости кода: это нецелесообразно, потому что ни потребитель, ни производитель от этого ничего не получат", - добавил Дубин.По его словам, рассуждения на тему того, что затраты на маркировку производители могли бы пустить на что-то другое были, но в реальности такие затраты крайне низки. Даже если высвободить эти деньги, они ощутимо не повлияют на какие-либо аспекты деятельности производства. Кроме того, цена кода - 50 копеек - с 2019 года зафиксирована на 15 лет. Учитывая инфляцию, сегодня это является меньшей тратой в структуре расходов, чем три года назад, пояснил Дубин.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.

https://ria.ru/20220517/pivo-1788922140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия