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Отмена платы за маркировку не снизит цену товара, заявили в ЦРПТ
Отмена платы за маркировку не снизит цену товара, заявили в ЦРПТ - РИА Новости, 17.05.2022
Отмена платы за маркировку не снизит цену товара, заявили в ЦРПТ
Отмена платы за маркировку или снижение цены кода не приведет к удешевлению товаров для россиян, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров Центра... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T05:05
2022-05-17T05:05
2022-05-17T05:05
экономика
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отмена платы за маркировку или снижение цены кода не приведет к удешевлению товаров для россиян, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин."То же самое - относительно снижения стоимости кода: это нецелесообразно, потому что ни потребитель, ни производитель от этого ничего не получат", - добавил Дубин.По его словам, рассуждения на тему того, что затраты на маркировку производители могли бы пустить на что-то другое были, но в реальности такие затраты крайне низки. Даже если высвободить эти деньги, они ощутимо не повлияют на какие-либо аспекты деятельности производства. Кроме того, цена кода - 50 копеек - с 2019 года зафиксирована на 15 лет. Учитывая инфляцию, сегодня это является меньшей тратой в структуре расходов, чем три года назад, пояснил Дубин.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Отмена платы за маркировку не снизит цену товара, заявили в ЦРПТ
Глава совета директоров ЦРПТ Дубин: отмена платы за маркировку не снизит цену товара
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отмена платы за маркировку или снижение цены кода не приведет к удешевлению товаров для россиян, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"Все затраты уже включены в конечную цену товара. И я не верю, что в случае отмены платы за маркировку кто-то снизит для потребителей цену… Экономически не будет такого происходить", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли временная отмена платы за маркировку и приведет ли она к снижению цен на продукцию.
"То же самое - относительно снижения стоимости кода: это нецелесообразно, потому что ни потребитель, ни производитель от этого ничего не получат", - добавил Дубин.
По его словам, рассуждения на тему того, что затраты на маркировку производители могли бы пустить на что-то другое были, но в реальности такие затраты крайне низки. Даже если высвободить эти деньги, они ощутимо не повлияют на какие-либо аспекты деятельности производства. Кроме того, цена кода - 50 копеек - с 2019 года зафиксирована на 15 лет. Учитывая инфляцию, сегодня это является меньшей тратой в структуре расходов, чем три года назад, пояснил Дубин.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России
с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.