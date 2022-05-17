19:38 17.05.2022 (обновлено: 20:29 17.05.2022)
Калининградцам разрешили ездить на машинах в Россию транзитом через Литву
Губернатор Алиханов: калининградцы могут ездить на машинах в Россию транзитом через Литву
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"Автомобиль
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Автомобиль. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 17 мая – РИА Новости. Жителям Калининградской области разрешили ездить в "большую" Россию на личном автомобиле транзитом через Литву, правительство России внесло необходимые калининградцам изменения в нормативные акты, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.
"Правительство России внесло необходимые калининградцам изменения в нормативные акты. Больше нет ограничений по пересечению границы на личном автотранспорте для выезда в другие регионы страны транзитом через Литву", - написал глава региона, опубликовавший ссылку на постановление.
Из постановления следует, что выезжающие из региона граждане должны будут предъявлять документы, "подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Калининградской области, или право собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории Калининградской области". Исключение - путешествия на поезде.
Ранее калининградские власти - в связи со спецификой географического положения Калининградской области и отсутствием авиасообщения с приграничными государствами - направили официальное письмо по внесению изменений в распоряжение №763-р, которое ограничивает путешествия в другие страны. Внесение изменений в нормативные акты позволяет снять запрет на проезд через наземные пункты пропуска в Литву, в том числе с целью транзита в другие субъекты России и Белоруссию.