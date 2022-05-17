Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях вопиющим случаем - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/tramp-1788963751.html
Песков назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях вопиющим случаем
Песков назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях вопиющим случаем - РИА Новости, 17.05.2022
Песков назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях вопиющим случаем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блокировку аккаунтов экс-лидера США Дональда Трампа в соцсетях вопиющим случаем, отметив, что... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:07
2022-05-17T11:27
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776689390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a14f88beb5281bf7ccf567d3d2de63d.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блокировку аккаунтов экс-лидера США Дональда Трампа в соцсетях вопиющим случаем, отметив, что информационные войны ведутся не только против России."Когда Трампа заблокировали, он потерял, наверное, где-то больше 130 миллионов человек… Это чуть меньше, чем население РФ. Это, конечно, совершенно вопиющий случай... Говоря об информационных войнах, я, наверное, забыл вам сказать, что они ведутся не только против нас. Они воюют друг с другом, с другими странами", - сказал он на марафоне "Новые горизонты" общества "Знания".
https://ria.ru/20220517/peskov-1788959508.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776689390_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_5b27749df51e2579680e75c30ddc0f06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, дмитрий песков
11:07 17.05.2022 (обновлено: 11:27 17.05.2022)
 
Песков назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях вопиющим случаем

Пресс-секретарь президента Песков назвал блокировку аккаунтов Трампа вопиющим случаем

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блокировку аккаунтов экс-лидера США Дональда Трампа в соцсетях вопиющим случаем, отметив, что информационные войны ведутся не только против России.
"Когда Трампа заблокировали, он потерял, наверное, где-то больше 130 миллионов человек… Это чуть меньше, чем население РФ. Это, конечно, совершенно вопиющий случай... Говоря об информационных войнах, я, наверное, забыл вам сказать, что они ведутся не только против нас. Они воюют друг с другом, с другими странами", - сказал он на марафоне "Новые горизонты" общества "Знания".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
10:51
Накал информационной войны беспрецедентен, заявил Песков
 
В миреДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала