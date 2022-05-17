https://ria.ru/20220517/tramp-1788963751.html
Песков назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях вопиющим случаем
Песков назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях вопиющим случаем - РИА Новости, 17.05.2022
Песков назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях вопиющим случаем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блокировку аккаунтов экс-лидера США Дональда Трампа в соцсетях вопиющим случаем, отметив, что... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:07
2022-05-17T11:07
2022-05-17T11:27
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блокировку аккаунтов экс-лидера США Дональда Трампа в соцсетях вопиющим случаем, отметив, что информационные войны ведутся не только против России."Когда Трампа заблокировали, он потерял, наверное, где-то больше 130 миллионов человек… Это чуть меньше, чем население РФ. Это, конечно, совершенно вопиющий случай... Говоря об информационных войнах, я, наверное, забыл вам сказать, что они ведутся не только против нас. Они воюют друг с другом, с другими странами", - сказал он на марафоне "Новые горизонты" общества "Знания".
https://ria.ru/20220517/peskov-1788959508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, дмитрий песков
11:07 17.05.2022 (обновлено: 11:27 17.05.2022)
Песков назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях вопиющим случаем
Пресс-секретарь президента Песков назвал блокировку аккаунтов Трампа вопиющим случаем