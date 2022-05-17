https://ria.ru/20220517/teatr-1789003139.html

В Челябинске открыли обновленный театр кукол после трехлетней реконструкции

В Челябинске открыли обновленный театр кукол после трехлетней реконструкции - РИА Новости, 17.05.2022

В Челябинске открыли обновленный театр кукол после трехлетней реконструкции

Театр кукол имени Вольховского открыли в Челябинске 17 мая после реконструкции, ремонт в театре длился 3 года, на эти цели было направлено более 200 миллионов... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:59

2022-05-17T12:59

2022-05-17T13:06

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алексей текслер

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театр

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая – РИА Новости. Театр кукол имени Вольховского открыли в Челябинске 17 мая после реконструкции, ремонт в театре длился 3 года, на эти цели было направлено более 200 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона."После модернизации, реконструкции мы открываем обновленный челябинский театр кукол. Каждый раз, когда я захожу в этот зал, вспоминаю детство. Мне очень приятно, что нынешнее поколение наших ребят сможет приходить сюда и получать удовольствие от мастерства наших замечательных актеров. Несколько лет коллектив театра работал на других площадках, были и премьеры, но возвращаться в родной дом всегда приятно. Думаю, творческий процесс будет более активным", – цитирует пресс-служба слова главы региона Алексея Текслера с церемонии открытия.Ремонт театра проходил в рамках реализации национального проекта "Культура", обновленное здание получилось универсальным, многофункциональным, позволяющим играть спектакли и проводить мероприятия для зрителей разных возрастных групп, уточняется в сообщении.Как сообщает пресс-служба министерства культуры региона, ремонтные работы в театре длились 3 года, объем средств федерального и областного бюджетов, направленных на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы театра, составил более 200 миллионов рублей.Министр культуры региона Алексей Бетехтин пояснил, что для юных зрителей первым театром всегда является театр кукол, и от того, какие впечатления они получат, зависит их театральная жизнь. "Это первый, основополагающий театр, и мы уделяли большое внимание эскизному проекту. Самое современное оборудование теперь есть и в малом, и в большом зале. Снаружи ничего особо не меняли, так как это памятник архитектуры. Входную группу мы не трогали, но есть очень хорошая подсветка вечером. Задача была - сделать для детей сказку. Но не надо забывать, что театр славится и спектаклями для взрослых. Сделали очень светлое пространство – в первом фойе летающие бабочки, также очень много зеркал, которые дают пространство. Кроме того, большой зал оснащен видеопроекционной аппаратурой для более полного погружения зрителя", - сказал он журналистам.Директор театра кукол Елена Ильченко добавила, что в здании театра капитально отремонтированы отопление, водоснабжение, электросети, внутренние коммуникации, системы безопасности, также полностью обновлен сценический комплекс. "Все помещения театра – от касс и гардеробных до сцены - изменились. Так, в малом зале получился зал-трансформер: зритель может сидеть классически, а при необходимости кресла переставляются в арену. В большом зале также установлены мобильные блоки, также там организовано подсценическое пространство… В дизайн-концепте театра сделан упор на системы света. Несколько арт-объектов для нас разработан питерской компанией… Новинка – система видеотрансляций, и не только на сцену, но и на боковые стены зала", - сказала Ильченко журналистам.Театр кукол имени Вольховского создан в начале 1930-х годов, первый театральный сезон открылся 2 октября 1935 года спектаклем "Каштанка". Театр неоднократно побеждал в грантовых конкурсах, активно гастролирует по всей России, является лауреатом и участником многочисленных зарубежных и российских фестивалей.

https://ria.ru/20220511/vuzy-1787899599.html

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https://ria.ru/20220316/sotsobekty-1778545472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, алексей текслер, челябинская область, культура, театр