https://ria.ru/20220517/tanner-1788955358.html
Глава Минобороны Австрии ответила на вопрос о возможности вступления в НАТО
Глава Минобороны Австрии ответила на вопрос о возможности вступления в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
Глава Минобороны Австрии ответила на вопрос о возможности вступления в НАТО
Австрия намерена сохранить нейтральный статус, это "в сердце австрийцев", заявила журналистам в Брюсселе глава Минобороны Клаудия Таннер. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:40
2022-05-17T10:40
2022-05-17T10:40
в мире
австрия
нато
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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Австрия намерена сохранить нейтральный статус, это "в сердце австрийцев", заявила журналистам в Брюсселе глава Минобороны Клаудия Таннер."Я считаю, что вступление в НАТО - это решение каждого отдельного государства. Для Австрии ситуация совершенно ясна с точки зрения конституционного права, мы нейтральны... Нам известно также об отношении австрийцев к нейтралитету... это в сердце австрийцев", - сказала министр, ее заявление транслировал сайт Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220517/nato-1788954091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, нато
Глава Минобороны Австрии ответила на вопрос о возможности вступления в НАТО
Глава Минобороны Австрии Таннер сообщила о желании страны сохранить нейтральный статус