https://ria.ru/20220517/tanner-1788955358.html

Глава Минобороны Австрии ответила на вопрос о возможности вступления в НАТО

Глава Минобороны Австрии ответила на вопрос о возможности вступления в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Глава Минобороны Австрии ответила на вопрос о возможности вступления в НАТО

Австрия намерена сохранить нейтральный статус, это "в сердце австрийцев", заявила журналистам в Брюсселе глава Минобороны Клаудия Таннер. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:40

2022-05-17T10:40

2022-05-17T10:40

в мире

австрия

нато

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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Австрия намерена сохранить нейтральный статус, это "в сердце австрийцев", заявила журналистам в Брюсселе глава Минобороны Клаудия Таннер."Я считаю, что вступление в НАТО - это решение каждого отдельного государства. Для Австрии ситуация совершенно ясна с точки зрения конституционного права, мы нейтральны... Нам известно также об отношении австрийцев к нейтралитету... это в сердце австрийцев", - сказала министр, ее заявление транслировал сайт Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220517/nato-1788954091.html

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, нато