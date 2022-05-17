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Глава Минобороны Австрии ответила на вопрос о возможности вступления в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
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Глава Минобороны Австрии ответила на вопрос о возможности вступления в НАТО
Глава Минобороны Австрии ответила на вопрос о возможности вступления в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
Глава Минобороны Австрии ответила на вопрос о возможности вступления в НАТО
Австрия намерена сохранить нейтральный статус, это "в сердце австрийцев", заявила журналистам в Брюсселе глава Минобороны Клаудия Таннер. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:40
2022-05-17T10:40
в мире
австрия
нато
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БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Австрия намерена сохранить нейтральный статус, это "в сердце австрийцев", заявила журналистам в Брюсселе глава Минобороны Клаудия Таннер."Я считаю, что вступление в НАТО - это решение каждого отдельного государства. Для Австрии ситуация совершенно ясна с точки зрения конституционного права, мы нейтральны... Нам известно также об отношении австрийцев к нейтралитету... это в сердце австрийцев", - сказала министр, ее заявление транслировал сайт Еврокомиссии.
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в мире, австрия, нато
10:40 17.05.2022
 
Глава Минобороны Австрии ответила на вопрос о возможности вступления в НАТО

Глава Минобороны Австрии Таннер сообщила о желании страны сохранить нейтральный статус

© Fotolia / jorisvoВенская ратуша. Австрия
Венская ратуша. Австрия - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Fotolia / jorisvo
Венская ратуша. Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 мая - РИА Новости. Австрия намерена сохранить нейтральный статус, это "в сердце австрийцев", заявила журналистам в Брюсселе глава Минобороны Клаудия Таннер.
"Я считаю, что вступление в НАТО - это решение каждого отдельного государства. Для Австрии ситуация совершенно ясна с точки зрения конституционного права, мы нейтральны... Нам известно также об отношении австрийцев к нейтралитету... это в сердце австрийцев", - сказала министр, ее заявление транслировал сайт Еврокомиссии.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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