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Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М
Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М - РИА Новости, 17.05.2022
Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М
Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T03:04
2022-05-17T03:04
2022-05-17T09:36
уралвагонзавод
безопасность
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщили в пресс-службе предприятия.В торжественной церемонии принял участие настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Иоанн Брагин. Он освятил танки, после чего эшелон отправился в путь под "Прощание славянки".В танки Т-90М вложили рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы."Это символы нашей поддержки российским воинам, знак уважения и веры в их мужество", — пояснил лидер молодежной организации Уралвагонзавода Иван Кукарцев.Танк Т-90М разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Производитель подчеркивает, что это самая совершенная машина в семействе Т-90. Отмечается, что танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уралвагонзавод, безопасность, россия
03:04 17.05.2022 (обновлено: 09:36 17.05.2022)
Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М
"Уралвагонзавод" отправил Минобороны России эшелон с танками Т-90М "Прорыв"
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщили в пресс-службе предприятия.
В торжественной церемонии принял участие настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Иоанн Брагин. Он освятил танки, после чего эшелон отправился в путь под "Прощание славянки".
"Добро должно всегда уметь себя защитить. Бесполезно уговаривать злые силы, чтобы они остановились. И потому существует такая традиция освящать оружие. Чтобы помощь, благословение, защита божья помогли ему защищать свое Отечество, защищать людей, которые требуют помощь и защиту", — сказал протоиерей.
В танки Т-90М
вложили рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы.
"Это символы нашей поддержки российским воинам, знак уважения и веры в их мужество", — пояснил лидер молодежной организации Уралвагонзавода
Иван Кукарцев.
Танк Т-90М разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Производитель подчеркивает, что это самая совершенная машина в семействе Т-90. Отмечается, что танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.