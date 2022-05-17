https://ria.ru/20220517/tanki-1788921986.html

Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М

Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М - РИА Новости, 17.05.2022

Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М

Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщили в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T03:04

2022-05-17T03:04

2022-05-17T09:36

уралвагонзавод

безопасность

россия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщили в пресс-службе предприятия.В торжественной церемонии принял участие настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Иоанн Брагин. Он освятил танки, после чего эшелон отправился в путь под "Прощание славянки".В танки Т-90М вложили рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы."Это символы нашей поддержки российским воинам, знак уважения и веры в их мужество", — пояснил лидер молодежной организации Уралвагонзавода Иван Кукарцев.Танк Т-90М разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Производитель подчеркивает, что это самая совершенная машина в семействе Т-90. Отмечается, что танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

уралвагонзавод, безопасность, россия