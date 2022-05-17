https://ria.ru/20220517/suverenizatsiya-1789061849.html

Патрушев заявил, что для суверенизации науки предстоит многое сделать

Патрушев заявил, что для суверенизации науки предстоит многое сделать - РИА Новости, 17.05.2022

Патрушев заявил, что для суверенизации науки предстоит многое сделать

Большая работа по суверенизации российской науки была проведена за минувшие годы, но многое еще предстоит сделать, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T16:09

2022-05-17T16:09

2022-05-17T16:09

россия

николай патрушев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Большая работа по суверенизации российской науки была проведена за минувшие годы, но многое еще предстоит сделать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Научное обеспечение развития Российской Федерации требует высоких профессиональных компетенций. Не менее важно, чтобы ученые были мотивированы на вклад в процветание нашей страны и народа", - сказал Патрушев, выступая во вторник на заседании научного совета при Совбезе. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ."За прошедшие годы руководством страны совместно с лидерами отечественного научно-образовательного сообщества была проведена большая работа, направленная на суверенизацию нашей науки. Однако многое еще предстоит сделать", - добавил Патрушев.Для преодоления последствий западных санкций в России отдельное внимание уделят качеству подбора научных кадров и оценке эффективности их деятельности,В условиях западных санкций отечественная наука должна стать ведущей производительной силой, одним из локомотивов развития России, заявил ранее Патрушев в интервью "Российской газете". Отдельное внимание российское государство уделит качеству подбора научных кадров и оценке эффективности их деятельности, говорил секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20220516/konferentsiya-1788807707.html

https://ria.ru/20220517/obrazovanie-1789052328.html

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россия, николай патрушев, совет безопасности рф