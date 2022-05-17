10:23 17.05.2022 (обновлено: 11:14 17.05.2022)
Мосгорсуд начал рассматривать жалобы на приговор Навальному
Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Навальному по двум делам
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на 9-летний приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Осужденный участвует в заседании по видеоконференцсвязи из колонии, в которой отбывает наказание. Жалобы рассматривает коллегия из трех судей.
"Доводы апелляционных жалоб не поддерживаю, поскольку считает их не основанными на законе", - сказала в ходе заседания прокурор Надежда Тихонова, попросив отклонить апелляции.
Защита в свою очередь попросила отменить приговор и оправдать Навального.
Лефортовский районный суд Москвы, рассматривая дело на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный отбывает срок, приговорил его к девяти годам колонии строгого режима (гособвинение требовало 13 лет), штрафу в 1,2 миллиона рублей (столько и просил прокурор), а также к ограничению свободы на 1,5 года после выхода из заточения.
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
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