В тверскую АИП включено строительство развязки у Западного моста в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 17 мая – РИА Новости. В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области включен новый объект – строительство автодороги с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Решение о создании этого объекта мы принимали вместе с общественностью по итогам субботника в Комсомольской роще в Твери. Тогда жители попросили сделать переход через проходящую рядом железную дорогу. Рощу посещает большое число жителей города, но до нее неудобно добираться. Поэтому, с учетом анализа транспортных потоков, было принято решение о строительстве перехода через Октябрьскую железную дорогу", – сказал на заседании областного правительства глава региона Игорь Руденя.
Строительство автодороги с путепроводом запланировано на 2022-2024 годы. В Планируется создать современный путепровод протяжностью 220 метров с двумя полосами для движения транспорта и пешеходной частью. Протяженность участка с автодорогой составит порядка 1,5 километра, отметили в пресс-службе.