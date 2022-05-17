https://ria.ru/20220517/stroitelstvo-1789078609.html

В тверскую АИП включено строительство развязки у Западного моста в Твери

В тверскую АИП включено строительство развязки у Западного моста в Твери - РИА Новости, 17.05.2022

В тверскую АИП включено строительство развязки у Западного моста в Твери

В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области включен новый объект – строительство автодороги с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу в... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:17

2022-05-17T17:17

2022-05-17T17:17

тверская область

игорь руденя

тверь

строительство

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ТВЕРЬ, 17 мая – РИА Новости. В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области включен новый объект – строительство автодороги с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства."Решение о создании этого объекта мы принимали вместе с общественностью по итогам субботника в Комсомольской роще в Твери. Тогда жители попросили сделать переход через проходящую рядом железную дорогу. Рощу посещает большое число жителей города, но до нее неудобно добираться. Поэтому, с учетом анализа транспортных потоков, было принято решение о строительстве перехода через Октябрьскую железную дорогу", – сказал на заседании областного правительства глава региона Игорь Руденя.Строительство автодороги с путепроводом запланировано на 2022-2024 годы. В Планируется создать современный путепровод протяжностью 220 метров с двумя полосами для движения транспорта и пешеходной частью. Протяженность участка с автодорогой составит порядка 1,5 километра, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220506/rudenya-1787143067.html

тверь

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Артем Смирнов

игорь руденя, тверь, строительство