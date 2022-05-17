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В тверскую АИП включено строительство развязки у Западного моста в Твери - РИА Новости, 17.05.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220517/stroitelstvo-1789078609.html
В тверскую АИП включено строительство развязки у Западного моста в Твери
В тверскую АИП включено строительство развязки у Западного моста в Твери - РИА Новости, 17.05.2022
В тверскую АИП включено строительство развязки у Западного моста в Твери
В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области включен новый объект – строительство автодороги с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу в... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:17
2022-05-17T17:17
тверская область
игорь руденя
тверь
строительство
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ТВЕРЬ, 17 мая – РИА Новости. В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области включен новый объект – строительство автодороги с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства."Решение о создании этого объекта мы принимали вместе с общественностью по итогам субботника в Комсомольской роще в Твери. Тогда жители попросили сделать переход через проходящую рядом железную дорогу. Рощу посещает большое число жителей города, но до нее неудобно добираться. Поэтому, с учетом анализа транспортных потоков, было принято решение о строительстве перехода через Октябрьскую железную дорогу", – сказал на заседании областного правительства глава региона Игорь Руденя.Строительство автодороги с путепроводом запланировано на 2022-2024 годы. В Планируется создать современный путепровод протяжностью 220 метров с двумя полосами для движения транспорта и пешеходной частью. Протяженность участка с автодорогой составит порядка 1,5 километра, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220506/rudenya-1787143067.html
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игорь руденя, тверь, строительство
17:17 17.05.2022
 

В тверскую АИП включено строительство развязки у Западного моста в Твери

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ, 17 мая – РИА Новости. В адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области включен новый объект – строительство автодороги с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Решение о создании этого объекта мы принимали вместе с общественностью по итогам субботника в Комсомольской роще в Твери. Тогда жители попросили сделать переход через проходящую рядом железную дорогу. Рощу посещает большое число жителей города, но до нее неудобно добираться. Поэтому, с учетом анализа транспортных потоков, было принято решение о строительстве перехода через Октябрьскую железную дорогу", – сказал на заседании областного правительства глава региона Игорь Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 10:26Тверская область
Руденя: Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов бюджета
Строительство автодороги с путепроводом запланировано на 2022-2024 годы. В Планируется создать современный путепровод протяжностью 220 метров с двумя полосами для движения транспорта и пешеходной частью. Протяженность участка с автодорогой составит порядка 1,5 километра, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверьСтроительство
 
 
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