https://ria.ru/20220517/strany-1788992970.html

Недружественные страны уже можно называть враждебными, считает Песков

Недружественные страны уже можно называть враждебными, считает Песков - РИА Новости, 17.05.2022

Недружественные страны уже можно называть враждебными, считает Песков

Страны Запада сегодня ведут против России гибридную войну, они уже стали не просто недружественными, а враждебными государствами, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:30

2022-05-17T12:30

2022-05-17T12:30

в мире

европа

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148594/01/1485940173_0:371:2981:2048_1920x0_80_0_0_e553471caea4f13c9a688a87adea8484.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Страны Запада сегодня ведут против России гибридную войну, они уже стали не просто недружественными, а враждебными государствами, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Гибридная война - это то, что сейчас происходит, то, с чем мы с вами сейчас столкнулись... Это не только американские и британские военные советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают развединформацию. Нет. Это дипломатическая война, и политическая война, это и попытки изолировать нас в мире, это экономическая война", - сказал Песков в ходе просветительского марафона общества "Знание"."Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, а я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, - это война", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/peskov-1788980797.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, дмитрий песков, россия