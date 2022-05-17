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Недружественные страны уже можно называть враждебными, считает Песков
Недружественные страны уже можно называть враждебными, считает Песков - РИА Новости, 17.05.2022
Недружественные страны уже можно называть враждебными, считает Песков
Страны Запада сегодня ведут против России гибридную войну, они уже стали не просто недружественными, а враждебными государствами, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:30
2022-05-17T12:30
2022-05-17T12:30
в мире
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Страны Запада сегодня ведут против России гибридную войну, они уже стали не просто недружественными, а враждебными государствами, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Гибридная война - это то, что сейчас происходит, то, с чем мы с вами сейчас столкнулись... Это не только американские и британские военные советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают развединформацию. Нет. Это дипломатическая война, и политическая война, это и попытки изолировать нас в мире, это экономическая война", - сказал Песков в ходе просветительского марафона общества "Знание"."Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, а я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, - это война", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/peskov-1788980797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, дмитрий песков, россия
Недружественные страны уже можно называть враждебными, считает Песков
Пресс-секретарь президента Песков назвал США враждебным России государством
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Страны Запада сегодня ведут против России гибридную войну, они уже стали не просто недружественными, а враждебными государствами, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Гибридная война - это то, что сейчас происходит, то, с чем мы с вами сейчас столкнулись... Это не только американские и британские военные советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают развединформацию. Нет. Это дипломатическая война, и политическая война, это и попытки изолировать нас в мире, это экономическая война", - сказал Песков в ходе просветительского марафона общества "Знание".
"Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, а я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, - это война", - добавил он.