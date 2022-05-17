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Генсек НАТО отменил встречу с министрами обороны ЕС - РИА Новости, 17.05.2022
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Генсек НАТО отменил встречу с министрами обороны ЕС
Генсек НАТО отменил встречу с министрами обороны ЕС - РИА Новости, 17.05.2022
Генсек НАТО отменил встречу с министрами обороны ЕС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не примет участие во встрече глав минобороны Евросоюза во вторник в Брюсселе, вместо него на заседании будет присутствовать его... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:55
2022-05-17T11:55
в мире
йенс столтенберг
берлин (город)
нато
евросоюз
совет ес
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не примет участие во встрече глав минобороны Евросоюза во вторник в Брюсселе, вместо него на заседании будет присутствовать его заместитель Мирча Джоанэ, следует из изменений, внесенных в программу его встреч.О причинах не сообщается.Десятого мая стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сдал положительный анализ на коронавирус и будет работать из дома. Однако планировалось, что он примет участие в заседании ЕС во вторник после окончания карантина."Во вторник, 17 мая, замгенсека НАТО Мирча Джоанэ примет участие во встрече Совета ЕС", - указывается в документе.Ранее Столтенберг уже пропустил неформальную встречу министров иностранных дел НАТО в минувшие выходные в Берлине. При этом он обратился к участникам по видеосвязи, а также дистанционно принимал участие в пресс-конференции.
https://ria.ru/20220517/nato-1788959908.html
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в мире, йенс столтенберг, берлин (город), нато, евросоюз, совет ес
11:55 17.05.2022
 
Генсек НАТО отменил встречу с министрами обороны ЕС

Генсек НАТО Столтенберг отменил встречу с министрами обороны ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не примет участие во встрече глав минобороны Евросоюза во вторник в Брюсселе, вместо него на заседании будет присутствовать его заместитель Мирча Джоанэ, следует из изменений, внесенных в программу его встреч.
О причинах не сообщается.
Глава МИД Швеции Анн Линде подписывает заявку на вступление в НАТО. 17 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
10:52
Швеция подписала заявку на вступление в НАТО
Десятого мая стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сдал положительный анализ на коронавирус и будет работать из дома. Однако планировалось, что он примет участие в заседании ЕС во вторник после окончания карантина.
"Во вторник, 17 мая, замгенсека НАТО Мирча Джоанэ примет участие во встрече Совета ЕС", - указывается в документе.
Ранее Столтенберг уже пропустил неформальную встречу министров иностранных дел НАТО в минувшие выходные в Берлине. При этом он обратился к участникам по видеосвязи, а также дистанционно принимал участие в пресс-конференции.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
10:15
Боррель надеется, что возражения Турции по расширению НАТО можно преодолеть
 
В миреЙенс СтолтенбергБерлин (город)НАТОЕвросоюзСовет ЕС
 
 
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