https://ria.ru/20220517/stoltenberg-1788981105.html
Генсек НАТО отменил встречу с министрами обороны ЕС
Генсек НАТО отменил встречу с министрами обороны ЕС - РИА Новости, 17.05.2022
Генсек НАТО отменил встречу с министрами обороны ЕС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не примет участие во встрече глав минобороны Евросоюза во вторник в Брюсселе, вместо него на заседании будет присутствовать его... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:55
2022-05-17T11:55
2022-05-17T11:55
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не примет участие во встрече глав минобороны Евросоюза во вторник в Брюсселе, вместо него на заседании будет присутствовать его заместитель Мирча Джоанэ, следует из изменений, внесенных в программу его встреч.О причинах не сообщается.Десятого мая стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сдал положительный анализ на коронавирус и будет работать из дома. Однако планировалось, что он примет участие в заседании ЕС во вторник после окончания карантина."Во вторник, 17 мая, замгенсека НАТО Мирча Джоанэ примет участие во встрече Совета ЕС", - указывается в документе.Ранее Столтенберг уже пропустил неформальную встречу министров иностранных дел НАТО в минувшие выходные в Берлине. При этом он обратился к участникам по видеосвязи, а также дистанционно принимал участие в пресс-конференции.
https://ria.ru/20220517/nato-1788959908.html
https://ria.ru/20220517/nato-1788947247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, берлин (город), нато, евросоюз, совет ес
Генсек НАТО отменил встречу с министрами обороны ЕС
Генсек НАТО Столтенберг отменил встречу с министрами обороны ЕС