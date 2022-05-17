https://ria.ru/20220517/stoltenberg-1788919117.html

Столтенберг оценил заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Столтенберг оценил заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022

Столтенберг оценил заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений Турции об отказе поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс заявил о необходимости изучить опасения Анкары. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T01:23

2022-05-17T01:23

2022-05-17T05:08

в мире

турция

швеция

финляндия

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БРЮССЕЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений Турции об отказе поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс заявил о необходимости изучить опасения Анкары.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку Анкара не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

https://ria.ru/20220517/debaty-1788918510.html

турция

швеция

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция, швеция, финляндия