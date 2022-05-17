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Столтенберг оценил заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
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Столтенберг оценил заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Столтенберг оценил заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
Столтенберг оценил заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений Турции об отказе поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс заявил о необходимости изучить опасения Анкары. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T01:23
2022-05-17T05:08
в мире
турция
швеция
финляндия
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений Турции об отказе поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс заявил о необходимости изучить опасения Анкары.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку Анкара не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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в мире, турция, швеция, финляндия
01:23 17.05.2022 (обновлено: 05:08 17.05.2022)
 
Столтенберг оценил заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Генсек Столтенберг заявил о необходимости рассмотреть опасения Турции по расширению НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений Турции об отказе поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс заявил о необходимости изучить опасения Анкары.
"Провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по решениям наших близких партнеров Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО. Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны сохранять единство в этот исторический момент", - написал Столтенберг в Twitter.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
00:58
Парламент Финляндии закончил дебаты по вступлению в НАТО
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку Анкара не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
 
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