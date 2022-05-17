https://ria.ru/20220517/stoltenberg-1788919117.html
Столтенберг оценил заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Столтенберг оценил заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 17.05.2022
Столтенберг оценил заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений Турции об отказе поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс заявил о необходимости изучить опасения Анкары. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T01:23
2022-05-17T01:23
2022-05-17T05:08
в мире
турция
швеция
финляндия
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений Турции об отказе поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс заявил о необходимости изучить опасения Анкары.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку Анкара не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
https://ria.ru/20220517/debaty-1788918510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, швеция, финляндия
01:23 17.05.2022 (обновлено: 05:08 17.05.2022)
Столтенберг оценил заявления Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Генсек Столтенберг заявил о необходимости рассмотреть опасения Турции по расширению НАТО